 

Россиянам порекомендовали делать ремонт зимой с целью сэкономить

05.10.2023, 0:40, Разное
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Планировать ремонт лучше всего на зимний период. Такое решение позволит выполнить все необходимые работы гораздо дешевле, считает заслуженный строитель России Азарий Лапидус.

По словам эксперта, зимой нет высокого спроса на строительные материалы и сопутствующую комплектацию. Также сэкономить на ремонте поможет подробная смета, которую следует составлять исходя из проектных решений, отмечает телеканал “360”.


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