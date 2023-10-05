Рупор кремлевской пропаганды: Спикер Палаты Представителей США отправлен в отставку

Примечательное событие. Спикер Палаты Представителей США отправили в отставку, причем за его отставку голосовали в том числе и республиканцы. Вроде раньше в США не было таких исторических прецедентов.

Инициировали отставку спикера Маккарти несколько республиканцев. обвинив Маккарти в сговоре с администрацией Байдена, который привел к принятию временного бюджета на 45 дней с отвязкой его от помощи Украине. Но этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить радикалов от республиканской партии, которые были против договоренностей с администрацией Байдена, а также против помощи Украине в целом.

Данная ситуация еще раз вскрывает серьезный внутренний раскол внутри республиканской партии, так как партийный истеблишмент оказался неспособен сбалансировать радикальные крылья своей партии.

Разумеется, эти коллизии не прекратят поставки оружия из США на Украину, но тем не менее мы видим, что война на Украине продолжает оказывать нарастающее влияние на стабильность американской политической системы, подпитывая внутриполитические противоречия в США, что мы безусловно еще не раз увидим до президентских выборов 2024 года. И после них. Сама война до выборов конечно не прекратится, более того, ее будут использовать в том числе в предвыборных целях. Поэтому на Украине в ближайший год умрет очень много людей.

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