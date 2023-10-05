 

Рупор кремлевской пропаганды: Спикер Палаты Представителей США отправлен в отставку

05.10.2023, 0:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Примечательное событие. Спикер Палаты Представителей США отправили в отставку, причем за его отставку голосовали в том числе и республиканцы. Вроде раньше в США не было таких исторических прецедентов.

Инициировали отставку спикера Маккарти несколько республиканцев. обвинив Маккарти в сговоре с администрацией Байдена, который привел к принятию временного бюджета на 45 дней с отвязкой его от помощи Украине. Но этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить радикалов от республиканской партии, которые были против договоренностей с администрацией Байдена, а также против помощи Украине в целом.
Данная ситуация еще раз вскрывает серьезный внутренний раскол внутри республиканской партии, так как партийный истеблишмент оказался неспособен сбалансировать радикальные крылья своей партии.

Разумеется, эти коллизии не прекратят поставки оружия из США на Украину, но тем не менее мы видим, что война на Украине продолжает оказывать нарастающее влияние на стабильность американской политической системы, подпитывая внутриполитические противоречия в США, что мы безусловно еще не раз увидим до президентских выборов 2024 года. И после них. Сама война до выборов конечно не прекратится, более того, ее будут использовать в том числе в предвыборных целях. Поэтому на Украине в ближайший год умрет очень много людей.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Nvidia планирует выпустить обновленную версию видеокарты GeForce RTX 3050 с уменьшенным объемом памяти и более низким энергопотреблением

06.10 / Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта

06.10 / Детенышам белого медведя становится все труднее выживать из-за изменения климата

06.10 / Древние европейцы практиковали каннибализм

06.10 / Загадочная болезнь парализует конечности школьниц в Кении

06.10 / В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога

06.10 / Ученые обнаружили лекарство от таких эпидемий, как COVID-19

06.10 / В Сибири началось тестирование отечественной мРНК-вакцины против мышей

06.10 / Ученые из Гарварда создали водонепроницаемый металл

06.10 / Распространенная ошибка: неожиданные привычки в еде могут привести к ожирению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика