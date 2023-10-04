Сбежавшая из России Дапкунайте “кинула” покупателей квартиры на 100 млн рублей

Полтора года назад многие популярные звезды российского шоу-бизнеса решили покинуть родные земли из-за известных всем событий. Одной из них стала Ингеборга Дапкунайте, которая долгое время являлась одной из самых востребованных актрис России. Теперь она живет в Брюсселе и часто критикует страну, которая все это время ее кормила.

Как известно, Ингеборга Дапкунайте – обладательница одной половины доли в компании по оказанию допобразовательных услуг. Кроме того, актриса проживала в трехкомнатной квартире в Пресненском районе Москвы. Однако недавно стало известно, что артистка после переезда за границу приняла решение продать дорогостоящую недвижимость.

Правда, сбежавшая из России Ингеборга Дапкунайте, по всей видимости, хотела “кинуть” покупателей ее квартиры на 100 миллионов рублей. Оказалось, что после того, как прошла сделка, актриса уехала из России и при этом не снялась с регистрационного учета. После этого она перестала выходить на связь. В итоге, новым владельцам жилья пришлось обращаться в суд.

Вскоре артистку сняли с регистрационного учета, как и ее сына от бывшего супруга. Об этом пишет “Царьград”.

Ранее “Дни.ру” писали, что взъерошенная Ингеборга Дапкунайте шокировала публику.