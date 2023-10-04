 

Сбежавшая из России Дапкунайте “кинула” покупателей квартиры на 100 млн рублей

04.10.2023, 23:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полтора года назад многие популярные звезды российского шоу-бизнеса решили покинуть родные земли из-за известных всем событий. Одной из них стала Ингеборга Дапкунайте, которая долгое время являлась одной из самых востребованных актрис России. Теперь она живет в Брюсселе и часто критикует страну, которая все это время ее кормила.

Как известно, Ингеборга Дапкунайте – обладательница одной половины доли в компании по оказанию допобразовательных услуг. Кроме того, актриса проживала в трехкомнатной квартире в Пресненском районе Москвы. Однако недавно стало известно, что артистка после переезда за границу приняла решение продать дорогостоящую недвижимость.

Правда, сбежавшая из России Ингеборга Дапкунайте, по всей видимости, хотела “кинуть” покупателей ее квартиры на 100 миллионов рублей. Оказалось, что после того, как прошла сделка, актриса уехала из России и при этом не снялась с регистрационного учета. После этого она перестала выходить на связь. В итоге, новым владельцам жилья пришлось обращаться в суд.

Вскоре артистку сняли с регистрационного учета, как и ее сына от бывшего супруга. Об этом пишет “Царьград”.

Ранее “Дни.ру” писали, что взъерошенная Ингеборга Дапкунайте шокировала публику.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Взаимные обвинения — Мишель и фон дер Ляйен затяели «странную борьбу за власть»

06.10 / ООН: «Кадры, поступающие из Грозы, просто ужасают»

06.10 / Педофил Скотт Риттер – Западная пропаганда винит во всём Путина, не в силах признать его превосходство

06.10 / Стоматолог рассказал о риске инфаркта из-за невылеченных зубов

06.10 / Байден построит стену от мигрантов — в нарушение законов и собственных обещаний

06.10 / Приём Украины в ЕС грозит обернуться головной болью для Брюсселя

06.10 / Сенсация: как Киркоров сделал Успенской предложение руки и сердца

06.10 / Синоптик: в ближайшие дни в Москве выпадет треть месячной нормы осадков

05.10 / Наташа Королева прилюдно ухватила известную женщину за интимное место: фото

05.10 / Красавица Бузова в ангельском воплощении предстала перед россиянами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика