Дочь ответила на вопрос о здоровье Заворотнюк. Вот что она сказала

Более двух лет популярная актриса борется с онкологией. В 2019 году после того, как девушка родила третьего ребенка, врачи диагностировали ей глиобластому. После шокирующего известия Анастасия Заворотнюк пропала со всех радаров. Поклонникам остается только догадываться, что происходит сейчас с их любимицей.

Сама звезда сериала “Моя прекрасная няня” хранит молчание, как и ее родные. Муж Анастасии Заворотнюк все реже появляется на ледовой арене и старается все больше проводить время с больной супругой. Что касается дочери популярной актрисы, то сейчас Анна Заворотнюк живет на две страны. В конце 2022 года она вместе с любимым переехала в Дубай.

Стоит отметить, что зачастую наследница актрисы пропускает обращения поклонников, касающиеся состояния ее мамы. Однако недавно дочь прервала молчание и ответила на вопрос о здоровье Анастасии Заворотнюк. В ее микроблоге одна из подписчиц поинтересовалась у модели, как сейчас обстоят дела у любимицы многих. А завершила свое обращение поклонница добрыми пожеланиями.

Анна Заворотнюк решила не вдаваться в подробности, поэтому просто поблагодарила подписчицу за добрые слова.

“Спасибо вам большое”, – сказала наследница Анастасии Заворотнюк.

Ранее “Дни.ру” писали, что дочь Анастасии Заворотнюк проиграла суд.