Рупор кремлевской пропаганды: Пограничники взяли в плен диверсанта ГУР в Крыму

ФСБ опубликовала оперативное видео с захваченным в плен членом украинской ДРГ, которая ночью пыталась высадиться в Крыму, чтобы снять постановочное видео с украинским флагом на мысе Тарханкут. В ходе завязавшегося боя, персонаж на видео получил ранения и сдался в плен.

Всего было 16 человек на катере и 4-х гидроциклах. Как минимум 2 смогли вернуться на территорию Украины.

Относительно показаний, то персонаж явно рассказывает заготовленную легенду на случай попадания в плен. С учетом того, что он из ГУР напоминают, что до сих пор ГУР МОУ в России не признана террористической организацией. Пока что обвинения в терроризме предъявлены только главе ГУР. В случае принятия решения о признании ГУР террористической организацией, персонаж на видео автоматически бы проходил по статье терроризм.

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