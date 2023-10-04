 

Рупор кремлевской пропаганды: Пограничники взяли в плен диверсанта ГУР в Крыму

04.10.2023, 23:05, Разное
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ФСБ опубликовала оперативное видео с захваченным в плен членом украинской ДРГ, которая ночью пыталась высадиться в Крыму, чтобы снять постановочное видео с украинским флагом на мысе Тарханкут. В ходе завязавшегося боя, персонаж на видео получил ранения и сдался в плен.

Всего было 16 человек на катере и 4-х гидроциклах. Как минимум 2 смогли вернуться на территорию Украины.
Относительно показаний, то персонаж явно рассказывает заготовленную легенду на случай попадания в плен. С учетом того, что он из ГУР напоминают, что до сих пор ГУР МОУ в России не признана террористической организацией. Пока что обвинения в терроризме предъявлены только главе ГУР. В случае принятия решения о признании ГУР террористической организацией, персонаж на видео автоматически бы проходил по статье терроризм.

Источник: Colonel Cassad


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