 

Приговор вынесен! – Что ждет сорвавшую эфир Первого канала Овсянникову?

04.10.2023, 22:30, Разное
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По сообщениям Прокуратуры города Москвы, в отношении экс-редактора Первого канала Марины Овсянниковой было вынесено следующе решение: ее приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Заочно, конечно.

Но это не отменяет всей строгости закона в отношении Овсянниковой. Статья, по которой проходит журналистка, касается фейков о российской армии, как пишет URA.RU.

Что ждет сорвавшую эфир Первого канала Овсянникову, рассказал адвокат Тимур Харди интернет-изданию “Подмосковье сегодня”.

Он пояснил, что “въезд на родину для нее закрыт”, ведь как только журналистка явится, ее тут же арестуют и отправят в исправительное учреждение. В настоящее же время Марина Овсянникова находится за границей, как отмечают “Вести Подмосковья”. Она покинула территорию РФ еще в октябре 2022 года, когда ее персона была объявлена в розыск.

Напомним, ранее Марина Овсянникова проникла в студию программы “Время”, держа в руках плакат с провокационным содержанием, чем сорвала эфир. Кроме того, журналистка опубликовала в своем канале видеозапись и фотоизображение, на которых она демонстрирует плакат.

В октябре адвокат Марины Овсянниковой Дмитрий Захватов сообщил о том, что его подопечная покинула Россию. На данный момент точное местонахождение бывшего редактора Первого канала остается неизвестным.


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