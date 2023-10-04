 

Мнение: Куда проваливаются коммунисты

04.10.2023, 22:05, Разное
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Тг-канал Нарративы: “По данным ГАС «Выборы», самыми низкими для КПРФ стали результаты парламентских выборов в Забайкальском крае, Иркутской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях. Во всех этих регионах партия потеряла больше половины своего прошлого результата. Крупнейший обвал у КПРФ случился в Ивановской области, где партия получила 10,08% голосов вместо 26,92% пятью годами ранее. В Забайкальском крае партия набрала всего 9.85% против 24.59% пятью годами ранее. Кроме того, компартия уступила второе место в Якутии, где её опередили «Новые люди» с результатом 14,17%.
Серьезно КПРФ провалилось и в Москве, где Зюганов-старший презентовал внука Зюганова-младшего. Что вызвало отторжение партийного актива.
Столичный актив демонстративно слил внука лидера КПРФ. Семейный трансфер Зюганова не получил поддержки среди коммунистического актива в Москве”.

Вот такой облом-с. Провал КПРФ настолько заметен, что его довольно активно обсуждали в разных левых пабликах. Все “электоральные эксперты” сейчас клянут Зюганова, но никто не упоминает главную причину – это табу. Хотя причина ясна как день: это занятая коммунистами позиция безоговорочной поддержки СВО. Те, кому СВО нравится, голосуют за тех, кто ее непосредственно проводит – то есть за власть; зачем им КПРФ?

Ну а те, кто по тем или иным причинам против – сосут лапу, поскольку их позицию на российских “выборах” не выражает никто. А ведь предыдущий взлет КПРФ как раз и был связан с тем, что комми заняли принципиально иную, критичную позицию в период ковида – не такую, как было “предписано” в официозе. Что и принесло им голоса всех противников ковидоистерии.

С 2022 года коммунисты шли след в след за ЕР в отношении СВО (забыв про всякий свой интернационализм и дружбу народов) – и закономерно получили откат всех протестных голосов. Сами похерили свой же опыт борьбы с куар-кодами и вакцинаторами, в результате полностью потеряли лицо.

Источник: Размышления вольного социолога


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