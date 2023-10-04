Скандалы: «Рынок живет, люкс продается»

В России в 2023 году продали 43 автомобиля Lamborghini, 30 машин Bentley Bentayga, 32 Rolls-Royce Cullinan

2023 году в России купили 43 автомобиля Lamborghini, 30 машин Bentley Bentayga, 32 Rolls-Royce Cullinan и девять Ferrari Roma, рассказали в «Автодоме». В 2022 году самым дорогим проданным компанией суперкаром стал Lamborghini Sian. Его стоимость — примерно 300 миллионов рублей. Стоимость люксовых автомобилей после начала СВО выросла примерно в два раза, а объем продаж снизился втрое, отметили автодилеры.

«Рынок живет, люкс продается. Клиентов-политиков в 2023 году не было. Доля покупателей среди звезд шоу-бизнеса в общем объеме продаж за прошлые годы составляет примерно 10%», — сообщил Daily Storm управляющий директор бренда Lamborghini ГК «Автодом» Сергей Мордовин

Все авто и запчасти к ним поставляют по параллельному импорту. Сервисной поддержки от производителей нет, ремонтируют машины собственные дилерские центры.

Самой продаваемой моделью бренда Lamborghini стала URUS. Ее средняя стоимость — 52-56 миллионов рублей. Всего в 2023 году в России было куплено 43 машины Lamborghini. К концу года объемы реализации автомобилей Lamborghini достигнут примерно 50 штук, считают автодилеры.

В «Автодоме» напомнили, что после начала специальной военной операции РФ на Украине производители Lamborghini прекратили официальные поставки автомобилей в Россию. Все машины, которые поступают в страну после февраля 2022 года, поставляют в рамках параллельного импорта. Такие авто считаются машинами с пробегом.

«Все модели, которые идут в рамках параллельного импорта, считаются как автомобили с пробегом, даже если у них минимальный пробег в 100 километров, когда машина съехала с эвакуатора. Поскольку она уже была на кого-то зарегистрирована и человек, который ее купит, будет не первый собственник, то это считается как авто с пробегом», — пояснила представительница автодилера.

Наиболее востребованная модель бренда Bentley — это Bentayga. Ее средняя стоимость — 50 миллионов рублей.

Стоимость машины Rolls-Royce Cullinan — 70-80 миллионов рублей, Ferrari Roma — 30 миллионов рублей.

Георгий Александров

Оригинал материала: “Дэйли Шторм”