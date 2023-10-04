Мнение: Марксизм и расизм, изъятие церковных ценностей и царское наследство Сталина

1. Историк Александр Дюков пишет (ссылка 1, ссылка 2):



Основатель польского “научного” расизма Францишек Духинский писал, что русские-грязнокровки происходят не только от смешения славян с финнами, но и от смешения с евреями: “В Москве можно насчитать по крайней мере десять миллионов москалей, происходящих от евреев, беря за основу подсчёта земли, которые были населены уральцами-евреями”. А еще одно из имен москалей — йотунны (те самые, с которыми боролись асы во главе с Одином). <…>

Кстати польский расист Ф. Духинский, рассказывавший про москалей-евреев и москалей-йотуннов – это тот самый, про которого Маркс писал “я бы хотел, чтобы Духинский оказался прав и чтобы по крайней мере этот взгляд стал господствовать среди славян”.

Современные поклонники Маркса оправдывают своего кумира. Заход примерно такой — умный Маркс не верил в антинаучные идеи Духинского о происхождении русских, однако хотел использовать эту очевидно ложную теорию ради борьбы против России и против популярной тогда идеи панславизма ссылка:

Приведём высказывание в более полном виде.

“По поводу Польши я с большим интересом прочитал сочинение Элиаса Реньо… Из этой книги видно, что догма Лапинского, будто великороссы не славяне, отстаивается г-ном Духинским самым серьезным образом с лингвистической, исторической, этнографической и т. д. точек зрения; он утверждает, что настоящие московиты… большей частью монголы или финны и т. д… Из этой книги видно, во всяком случае, что дело очень беспокоило петербургский кабинет (ибо оно решительно положило бы конец панславизму). Всех русских ученых призвали писать ответы и возражения, но последние оказались на деле бесконечно слабыми. Аргумент о чистоте великорусского диалекта и его близости к церковнославянскому в этих дебатах свидетельствовал больше как будто в пользу польской концепции, чем московитской. Во время последнего польского восстания Духинский получил от Национального правительства премию за свои «открытия»… Выводы, к которым приходит Духинский: название Русь узурпирована московитами. Они не славяне и вообще не принадлежат к индогерманской расе, они незаконно вторгшиеся, которых требуется опять прогнать за Днепр и т. д. Панславизм в русском смысле, это – измышление кабинета.

Я бы хотел, чтобы Духинский оказался прав и чтобы по крайней мере этот взгляд стал господствовать среди славян”. Маркс—Энгельсу, 24 июня 1865.

Как вы можете заметить, позиция Духинского ими наглейшим образом выдаётся за мнение Карла Маркса.

Хочется обратить внимание на следующее:

А) концепция Лапинского названа догмой, употреблён союз «будто»;

Б) слово «открытия» взято в кавычки.

Это свидетельствует о том, что Маркс относился к данной гипотезе с известной долей научного скептицизма.

Но всё же будущий автор Капитала пишет о своём желании того, чтобы Духинский оказался прав. (Стоит сразу отметить, что спустя пять лет (Маркс—Л. Кугельману, 17 фев 1870) Маркс полностью отвергает идею о неславянском происхождении русского крестьянства). Одна из причин такого отношения к данной версии — это слабость аргументов русских учёных. Но главный мотив — если этот взгляд станет господствовать среди остальных славян, это приведёт к краху панславизма!

Действительно, поскольку сам Маркс был немцем еврейского происхождения, его должна была как минимум насторожить идея о происхождении русских от евреев, высказываемая Духинским в негативном ключе.

Но если основатель марксизма в подобные измышления не верил, но был готов их использовать для борьбы с панславизмом, возникает следующий вопрос: товарищи коммунисты рассказывают нам, что Маркс был большой учёный, что созданная им концепция капитализма и коммунизма – научна. Но можно ли доверять Марксу как учёному, если для достижения политических целей он был готов вот так вот запросто использовать очевидную для него самого фальшивку?

2. Ещё к вопросу о голоде 1921-1922 года. О его катастрофическом характере лично пишет Ленин в своих письмах 1922 года. Вот только похоже, что товарища Ленина занимали тогда не столько вопросы помощи голодающим, сколько продолжение коммунистического «освоения» России. К 1921-1922 году с «буржуями» уже расправились, результатом чего как раз и стала катастрофическая ситуация в экономике. Но деньги государству были нужны, а неразграбленной оставалась Русская православная церковь. Её-то и решили тогда раскулачить (ссылка):







3. В комментариях привели любопытное: даже высокопоставленные лидеры большевиков признавали, что получили от царской России мощное промышленное наследство. В том числе и в секторе оборонной промышленности, которую, вообще-то построил у нас в стране отнюдь не товарищ Сталин (ссылка):

Вот ссылка на тот же доклад в текстовом виде.