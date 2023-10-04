 

Рупор кремлевской пропаганды: “Бермудский треугольник”

04.10.2023, 20:57, Разное
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Относительно 30-й годовщины "Черного Октября" 1993 в принципе все уже давно сказано и показано в предшествующие годы.
Отмечу, что за эти 30 лет лучшее, что читал на эту тему был и остался "Бермудский треугольник" Юрия Бондарева.
Советский классик-фронтовик, написавший в свое время "Горячий снег" и "Батальоны просят огня", в отличие от многих других не прогнулся, за что был задвинут далеко и надолго, на фоне многих других своих коллег с гибкой совестью. На свою страну и народ не гадил, оставаясь очень принципиальным человеком, который не предал ради денег и почестей свои принципы.

Лишь после начала СВО началось возвращение творчества Бондарева в отечественную школьную программу, куда вернули "Горячий снег". Уже после того, как Юрий Бондарев умер в 2020-м году не дождавшись этой литературной реабилитации.

Книгу я прочел еще в 2000 году и она произвела на меня неизгладимое впечатление и осталась памятной до сих пор. Прочитал ее по совету покойного Бушина и Бушин как обычно не подвел с рекомендацией.
Ничего более толкового на тему "Черного Октября" с тех пор не попадалось. Очень уж хорошо Бондарев выхватил основной нерв тех событий.
В общем, кто не читал, тем рекомендую. Сам роман не очень большой, но очень тяжелый и атмосферный.

Читать онлайн или скачать "Бермудский треугольник" – https://thelib.ru/books/bondarev_yuriy_vasilevich/bermudskiy_treugolnik.html

Источник: Colonel Cassad


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