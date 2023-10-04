Скандалы: Три аксакала

«Туркменские богатыри» с русскими фамилиями больше не смогут удерживать Ашхабад в политической орбите Кремля

Были у Сапармурата Ниязова три богатыря – Виктор Храмов, Александр Жадан и Владимир Умнов, шутили в окружении туркменбаши. Эта троица «теневых операторов» рулила республикой до недавнего времени. А теперь их не стало, и последствия грозят не заставить себя ждать. Говоря без обиняков, Жадан был «банкиром» туркменских руководителей, Храмов – «пиарщиком» и «серым кардиналом», а Умнов – «кагэбэшником».

Троицу называли «архитекторами туркменской государственности» и считали бессменными. Когда умер Сапармурат Ниязов, некролог подписала так называемая группа 29 наиболее влиятельных в республике персон. При Гурбангулы Бердымухамедове у власти остались лишь восемь из них, включая секретаря президента Умнова (чуть позже отошедшего в тень и занявшегося кадровыми вопросами в министерстве национальной безопасности), замуправделами аппарата президента Жадана и помощника главы государства Храмова. На прошлой неделе Храмова разбил паралич после перенесённого на ногах инсульта, говорят, что он при смерти. Жадан умер в марте. А Умнов, до этой весны почитавшийся за наиболее влиятельного теневого политика Туркмении, окончательно ушёл в тень. Судачили даже, что он якобы спешно выехал за границу (оказалось – неправда). И в этой связи заговорили о дрейфе Ашхабада в сторону от Москвы.

Обидные истории

У сравнительно малонаселённой по среднеазиатским меркам семимиллионной Туркмении – четвёртые в мире запасы газа, порядка 10 млрд кубометров. Больше только у Катара (23 млрд), Ирана (33 млрд) и у России (50 млрд). С прошлого года Ашхабад зазывают в «газовый союз», формируемый Россией в Средней Азии. И вроде бы отношения у Москвы и Ашхабада на этой стезе стали налаживаться, но потом что-то произошло, и синхронно стало «выбивать из седла» российских старожилов туркменской политики. А в августе Сердар Бердымухамедов (цитируем публикацию хорватского издания Advance) «предупредил Россию, чтобы она не пыталась расширить своё влияние за счёт проекта газопровода «Средняя Азия – Китай». «Почему вообще прозвучало подобное заявление?» – задаются вопросом хорваты. Вкратце суть, по их мнению, такова: Россия якобы навязывает туркменам в равные партнёры казахов с узбеками. Газодобыча у первых примерно на уровне 1,8 млрд кубометров, у вторых – 1,5 миллиарда. То есть по уровню добычи «равные партнёры» и рядом не стоят с Туркменией. Понятное дело, что Россия учитывает транзитные возможности бывших советских республик, а также некие возможные геополитические выгоды. «Почему в Ашхабаде возмутились действиями России? – разъясняют хорваты. – Туркмению пугает такой газовый союз. Половина туркменского газа отправляется в Китай через Узбекистан и Казахстан. Но для Ашхабада было бы выгоднее, если бы газ с Довлетабадского и Багтыярлыкского месторождений шёл прямиком через Киргизию, а не в обход». Понимающие подоплёку эксперты разъясняют, что при таком раскладе Россия имеет возможность подавать свой газ «в смеси» с казахским и узбекским, обходя таким образом санкции, но Туркмении участие в такой схеме невыгодно. К тому же в Ашхабаде, как видно, были бы не прочь обсудить некие преференции, которые даст участие в «схеме».

Короче говоря, похоже на то, что между Москвой и Ашхабадом завязывается некий конфликт интересов, результатом которого стала, возможно, принудительная кадровая ротация в Туркмении. О резком похолодании косвенно может свидетельствовать скандальная история, растиражированная российскими информационными ресурсами, пишущими о Средней Азии. Якобы на прошлой неделе во время награждения Сердара Бердымухамедова званием героя республики делегаты Народного совета – Халк Маслахаты – вынуждены были сидеть в зале несколько часов в памперсах, без возможности выйти в туалет. А те, кто памперсы не надел, дескать, сидели мокрыми. А когда спустя несколько часов туалеты всё-таки открыли, в них не оказалось туалетной бумаги, и некоторые депутаты возвращались в зал заседаний без носков на ногах. Вице-мэр Ашхабада Мерджен Гельдиева перед началом мероприятия якобы лично ходила по рядам и просила тех, кто увидит спящего соседа, толкать его в бок локтем. Короче говоря, обидненькая история. Раньше таких о Туркмении не рассказывали.

Кто «сдал» Акмурада Реджепова?

Наверняка не слыхали в России и о роли, сыгранной «тремя туркменскими богатырями» в скандальной истории со смещением бывшего главы Службы безопасности президента Туркмении Акмурада Реджепова. Реджепов метил в преемники туркменбаши, а «три богатыря» этому в известной мере способствовали. И после внезапной смерти Ниязова в декабре 2006 года Храмов, Умнов и Жадан, что называется, попали под раздачу. Жадана упекли за решётку, а Храмова с Умновым – под домашний арест. Но вмешалась Москва – и от «богатырей» отвязались, по слухам, взамен на то, что они дадут показания против Реджепова. В итоге Реджепова «законопатили наглухо», без связи с внешним миром («инкоммуникадо»), и он скончался в тюрьме в августе 2017-го.

Возможно, Жадан с Храмовым могли бы немало порассказать о «туркменском транзите» президентской власти, в ходе которого, как отмечает издание «Хроника Туркменистана», «Реджепов, после смерти Ниязова, сыграл ключевую роль в передаче власти Гурбангулы Бердымухамедову». И не показания ли Жадана с Храмовым послужили причиной того, что всего через полгода указом Бердымухамедова генерал-лейтенант Реджепов был смещён со своего поста «в связи с переходом на другую работу» и почти сразу же взят под стражу? Как отмечает в связи с вышесказанным «Хроника Турк­менистана», «уже в скором времени республика столкнётся с «войной элит» и перераспределением сфер влияния» из-за смерти Жадана, тяжёлой болезни Храмова и «пропажи с радаров» Умнова.

Киргизский акцент туркменской внешней политики

Но вот что примечательно. Место Жадана в аппарате занял Юсупгулы Оразов – чиновник, про которого в Туркмении говорят, что он якобы тесно связан с Киргизией. На место Храмова ангажирован бывший министр культуры Какагельды Чарыярдурдыев, у которого также имеются личные связи с Бишкеком. Поневоле вспомнишь о газовом транзите и о стремлении Бердымухамедова-младшего поставлять газ в Поднебесную через Киргизию.

Судя по публикации в Advance, в Европе не сомневаются в том, что «ротация элиты» с заменой «трёх богатырей» прокиргизскими функционерами – не что иное, как попытка Туркмении вырваться из «сжимающегося обруча российского влияния» (sic!). «Изоляция России от Запада многое изменила, – пишет Advance. – Этим и обусловлены перемены в стране. Вслушайтесь в тон заявления МИД Турк­мении: «В Ашхабаде считают подобный подход России к формированию «газового союза» неприемлемым и непонятным, и наше государство расценивает его как нарушение международного права и устоявшейся практики в газовом секторе». Многие ли бывшие советские республики говорят с Москвой в таком тоне?

Конкретно

Почему же Россию так интересует туркменский газ? – интересуется хорватское издание Advance. Тиражируется выдумка, будто Россия использовала своё транзитное положение и наживалась на газе. Явно публикация нацелена на обострение самых обидных домыслов, без полного анализа. Ещё хорваты пишут, что якобы Россия намеревается вытеснить Туркмению из газовой сделки с Китаем и заниматься газовыми поставками в Поднебесную безотносительно прямого участия Ашхабада. Если так, несложно понять раздражение России происходящим. И соответственно резкую реакцию Туркмении – с заменой российских влиятельных фигур.

Георгий Филин

Оригинал материала: “Наша Версия”