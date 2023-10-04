 

Хающий Россию Макаревич* оказался никому не нужным за границей

04.10.2023, 20:21, Новости дня
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Как ни старается Андрей Макаревич*, мир под него не хочет прогибаться. Начнем хотя бы с того, что мир не совсем в курсе, кто такой Андрей Макаревич и что такое “Машина времени”. А вот в России – знают и помнят. Сколько поколений сменилось под песни этой музыкальной группы, и сколько людей подпевали под знакомые строки на их концертах.

Однако настали иные времена. Теперь “Машина времени” поет для Европы и стран СНГ. Группа объявила о туре, который пройдет до конца года в этих географических направлениях. Среди городов, в которых музыканты во главе с Макаревичем планируют дать концерты, мелькают Дортмунд, Оффенбах, Лондон, Ташкент, Бишкек, Алма-Ата, Астана.

Но вот что интересно. Почти на всех площадках наблюдается очень скромный интерес к творчеству группы, из чего можно сделать вывод, что Макаревич оказался никому не нужным за границей.

Так, например, на запланированный концерт в Дубае почти нет ни одного купленного билета. На концерт в Ташкенте на 27 ноября билеты вообще не продаются. В Бишкеке тоже ничего не известно о продаже билетов. В Алма-Ате и Астане ажиотажа тоже нет.

Это уже совсем другая история.

И она никак не связана с теми временами, когда оголтелые фанаты “Машины времени” тысячами заполняли стадионы самых крупных российских городов.

Напомним, что Андрей Макаревич* вскоре после старта специальной военной операции эмигрировал в Израиль вместе с женой Эйнат Кляйн. После этого он не единожды резко высказывался по поводу России, СВО, а также выражал свое пренебрежительное отношение к россиянам.

*Андрей Макаревич признан иноагентом в России


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