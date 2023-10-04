Мнение: Налог на фастфуд, снижение продаж палёнки и запрет недружественного вина

1. Основные блюда фастфуда в России с этого месяца облагаются НДС по более высокой ставке. Идея в том, чтобы цены на фастфуд выросли, смотивировав тем самым наших граждан переключаться на более здоровую пищу. Если учесть, что и самим фастфуд-дилерам всё равно, на чём делать деньги — хоть на кока-коле, хоть на дистиллированной воде — должно сработать (ссылка):



Налог на добавленную стоимость (НДС) для отдельных категорий фастфуда — гамбургеры, сэндвичи, чизбургеры, замороженная пицца и другие похожие блюда — с 1 октября закрепят на уровне 20 процентов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

В настоящее время указанный фастфуд можно отнести к хлебобулочным изделиям длительного хранения, и многие российские суды соглашались с таким определением. В результате владельцы предприятий платили НДС не 20 процентов, а 10.

Изменения в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической деятельности закрывают такую лазейку. Таким образом, уточнение тарифа дает повод для повышения цен на популярные продукты.

Представители крупнейших российских сетей быстрого питания «Вкусно — и точка», Rostic`s и «Бургер Кинг» в комментарии «Интерфаксу» указали, что готовы следовать новым правилам и платить увеличенный НДС. Однако они не уточнили, готовится ли пересмотр ценовой политики.

В комментариях у нас развернулась дискуссия по поводу ВВП СССР. С номинальным ВВП СССР всё ясно, его считали по вымышленному курсу в 60 копеек за доллар, хотя на самом деле доллар стоил на чёрном рынке от 5 рублей до 5 лет. Если подсчитать номинальный ВВП СССР по реальному курсу рубля, получается, что экономика СССР была примерно на 20-м месте, между Австрией и Бельгией (ссылка).

С ВВП по ППС, однако, несколько сложнее. Обычно паритет покупательной способности считают через условные биг-маки, которые в разных странах стоят по-разному, однако мне интересно, учитывали ли при подсчёте объёмов конкретно советской экономики ряд специфичных для социализма факторов:

— булка, мясо и прочие составляющие биг-мака в СССР были дрянного качества;

— кафе с сервисом уровня Макдональдса отсутствовали в стране как класс;

— даже эрзац-заменители обеда в Макдональдсе, — котлета с хлебом в столовой, — были во многих регионах дефицитом.

Аналогичным образом надо учесть разное качество стали, станков, автомобилей, ботинок и прочих товаров, также надо учесть неизбежные для социализма приписки. Если при капитализме предприниматели норовят скрыть своих доходы от государства, чтобы уклониться от налогов, то при социализме, напротив, докладывают наверх о собранном только на бумаге урожае.

Что получится, если всё грамотно подсчитать, не вполне понятно — особенно если учесть, что цены на многие товары в СССР были значительно выше, чем Западе: на ту же бытовую технику и автомобили, например.

2. В Минздраве объяснили, почему в России в последние несколько лет выросли официальные продажи крепкого алкоголя. Это не россияне стали больше пить, а улучшился учёт алкогольной продукции и снизилось производство нелегального спиртного (ссылка):



Нелегальный рынок алкоголя в последние годы в России заметно сокращается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального НИИ информатизации и организации здравоохранения Минздрава РФ.

“Потребление незарегистрированного алкоголя, по расчетам ФГБУ “ЦНИИОИЗ” Минздрава России, за последние годы заметно сокращается. В 2019 году его доля от общего количества выпитого алкоголя составляла 33%, а в 2022 году – 25,3%”, – говорится в сообщении.

Расчеты НИИ ведутся в соответствии с методикой оценки среднедушевого потребления алкоголя в России и учитывают как зарегистрированное, так и незарегистрированное потребление алкоголя, пояснили в пресс-службе.

Рост зарегистрированных розничных продаж крепкой алкогольной продукции фиксируется с 2018 года – с 2,61 литра этанола до 2,91 литра в 2021 году и 3,08 литра в 2022, при этом снижается расчетное потребление крепких алкогольных напитков – с 5,5 литров этанола в 2018 году до 5,1 литра в 2021 и 4,9 литра в 2022, отметили в ведомстве.

“Таким образом, можно говорить о тенденции некоторого улучшения администрирования и контроля розничной продажи алкогольной продукции, что ведет к уменьшению нелегального рынка алкоголя и к увеличению легального при общем снижении потребления алкоголя в стране”, – подчеркнули в НИИ.

На это обычно отвечают «а вот у соседа есть самогонный аппарат». Дежурно замечу, что есть и другое мнение: домашний самогон в наше время — это хобби, а не экономия, так что владельцы таких аппаратов делают в общее потребление спиртного относительно небольшой вклад.

3. Российские виноделы предлагают запретить или серьёзно ограничить поставки вина из недружественных стран. В отрасли утверждают, что смогут заместить алкоголь из Европы и США на российском рынке (ссылка):

Доля российского вина на отечественном рынке увеличилась примерно до 60 процентов. Об этом на форуме «Вся Россия — 2023» заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня», председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев, его слова приводит «Прайм».

По его словам, отрасль развивается очень быстро, и только за прошлый год производители нарастили выпуск вина на 11 процентов. При этом в сегменте игристых вин доля отечественных на рынке достигла 65 процентов, тихих — 55 процентов. Киселев назвал такой показатель «приличным», однако напомнил, что во Франции и Италии местные вина занимают до 80 процентов рынка. «Нам есть куда расти», — подчеркнул глава АВВР.

Он также допустил, что власти могут запретить поставки в страну вин из недружественных стран. Недавно правительство повысило ввозные пошлины на них на 7,5 процента, напомнил он. «Думаю, что мы на этом не остановимся», — сказал Киселев, добавив, что было бы странно, если бы во время Великой Отечественной войны Советский Союз закупал немецкий рислинг.

«Сейчас почему-то мы считаем, что французское шампанское морально мы можем импортировать в страну. С какой стати? Или калифорнийское красное вино. Я считаю, что абсолютно это невозможно, думаю, что мы добьемся и понимания в этой сфере. Я уверен, что у нас не будет никакого дефицита, у нас есть вина и из дружественных стран, и наше виноделие», — заявил Киселев.

Вряд ли решение о подобном запрете будет принято. Однако одни только разговоры о нём могут заставить некоторые страны задуматься о том, как бы выйти из списка недружественных России или не попасть в него. Вот, например, Грузия, которая поставляет в Россию очень много вина и активно наращивает сейчас этот экспорт. В официальный список наших недругов Грузия не входит, так как Дмитрий Принудитель заложил прочные основы для хороших отношений наших стран, однако и нейтральной Грузию тоже не назвать: Грузия официально стремится в НАТО и ограниченно участвует в антироссийских санкциях.