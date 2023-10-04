Вдову актера Алексея Янина хотели обмануть мошенники

Певица Дарья Янина, вдова актера Алексея Янина, заявила в полицию о том, что ее пытались обмануть телефонные мошенники.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в начале сентября Дарья Янина получила несколько звонков с неизвестных номеров, во время которых неизвестные пытались выманить у нее 25 тысяч рублей. Она решила обратиться в правоохранительные органы. Отдельно отмечается, что несмотря на попытки мошенников, им не удалось добиться своего.

Сейчас проводится проверка данного инцидента.

19 сентября ушел из жизни муж Дарьи Яниной Алексей Янин. Он скончался после долгой борьбы с последствиями инсульта и проблемами с кровоснабжением головного мозга. Актер снялся в более чем 20 фильмах, включая такие как “Опережая выстрел”, “Фурцева. Легенда о Екатерине” и “Студенты”.