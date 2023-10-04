 

Вдову актера Алексея Янина хотели обмануть мошенники

04.10.2023, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Певица Дарья Янина, вдова актера Алексея Янина, заявила в полицию о том, что ее пытались обмануть телефонные мошенники.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в начале сентября Дарья Янина получила несколько звонков с неизвестных номеров, во время которых неизвестные пытались выманить у нее 25 тысяч рублей. Она решила обратиться в правоохранительные органы. Отдельно отмечается, что несмотря на попытки мошенников, им не удалось добиться своего.

Сейчас проводится проверка данного инцидента.

19 сентября ушел из жизни муж Дарьи Яниной Алексей Янин. Он скончался после долгой борьбы с последствиями инсульта и проблемами с кровоснабжением головного мозга. Актер снялся в более чем 20 фильмах, включая такие как “Опережая выстрел”, “Фурцева. Легенда о Екатерине” и “Студенты”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Nvidia планирует выпустить обновленную версию видеокарты GeForce RTX 3050 с уменьшенным объемом памяти и более низким энергопотреблением

06.10 / Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта

06.10 / Детенышам белого медведя становится все труднее выживать из-за изменения климата

06.10 / Древние европейцы практиковали каннибализм

06.10 / Загадочная болезнь парализует конечности школьниц в Кении

06.10 / В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога

06.10 / Ученые обнаружили лекарство от таких эпидемий, как COVID-19

06.10 / В Сибири началось тестирование отечественной мРНК-вакцины против мышей

06.10 / Ученые из Гарварда создали водонепроницаемый металл

06.10 / Распространенная ошибка: неожиданные привычки в еде могут привести к ожирению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика