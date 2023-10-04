 

Рупор кремлевской пропаганды: Только на Пашиняна вся надежда

04.10.2023, 19:54, Разное
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Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло. Но проведенный мной анализ показывает, что в этом случае произойдет прямо противоположное, и в этом причина, что этого не происходит. (с) Пашинян

Только на Пашиняна вся надежда.
Только Пашинян спасет Армению от плохого.
Еще не преодолен вызов с реализацией Зангезурского коридора, так что рано уходить.
Пашинян уже откровенно троллит армян на фоне крупнейшей катастрофы армянского народа за последние десятилетия.

Источник: Colonel Cassad


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