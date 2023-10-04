Рупор кремлевской пропаганды: Только на Пашиняна вся надежда

Если я буду знать, что моей отставкой и уходом все вызовы будут преодолены, я сделаю это через секунду, потому что не цепляюсь за кресло. Но проведенный мной анализ показывает, что в этом случае произойдет прямо противоположное, и в этом причина, что этого не происходит. (с) Пашинян

Только на Пашиняна вся надежда.

Только Пашинян спасет Армению от плохого.

Еще не преодолен вызов с реализацией Зангезурского коридора, так что рано уходить.

Пашинян уже откровенно троллит армян на фоне крупнейшей катастрофы армянского народа за последние десятилетия.

—