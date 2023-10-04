Скандалы: Крутой замес

Производство цемента в России оказалось в руках непубличных игроков

Генпрокуратура без объяснения причин отозвала иск об изъятии в пользу государства предприятий, контролируемых немецкой группой HeidelbergCement. Таким образом, сеть крупных цементных заводов осталась у иностранцев. В перспективе они, конечно, могут перейти к российскому частному владельцу. Однако опасения вызывает то, что всё больше стратегических производств оказываются под контролем непрозрачных структур. Какими активами располагает HeidelbergCement в России и кто может на них претендовать?

Компания «Гурово-Бетон» работает в Тульской области. Завод в посёлке Новогуровском был создан в конце 40-х на базе крупного месторождения известняка. HeidelbergCement сюда зашла в 2007 году, когда регион возглавлял Вячеслав Дудка, впоследствии со скандалом отбывший из власти и получивший девять лет колонии за взятки. Европейским первопроходцем стал тогда концерн «Кнауф», который на базе крупного месторождения гипса в Новомосковске начал выпуск строительных листов. А HeidelbergCement в Новогуровском получила активы, специализирующиеся на производстве сырья – щебня, известняка и известковой муки. Таким образом тульские бетонщики и строители оказались в зависимости от транснационалов.

Понятно, что местные не прочь прибрать к рукам налаженное производство. И по какому-то совпадению в отозванном Генпрокуратурой иске содержалось требование передать актив не Российской Федерации, а Тульской области, в которой сейчас губернаторствует Алексей Дюмин, обладающий давними связями в силовых структурах.

История владения заводом в Сланцах (Ленинградская область) несколько сложнее. С советских времён цемент здесь вырабатывают из промышленных отходов производства горючих сланцев. В середине 90-х из-за экономического кризиса начались простои, и тогда завод приватизировала компания «Альфа Цемент». Это холдинг, созданный в середине 90-х «Альфа-Групп» совместно со швейцарской корпорацией Holderbank (один из крупнейших в мире производителей цемента, теперь известный как Holcim). «Альфа Цемент» тогда пытался подмять под себя всю отрасль и имел доли в 60 российских предприятиях, но в 2001-м завод был уступлен немецкой HeidelbergCement.

Что примечательно, в Ленинградской области всего три цементных завода, вокруг которых в последние годы велись корпоративные войны. Производственный комплекс в Пикалёве и Волхове (два цементных завода, глинозёмный завод и компания «Пикалёвская сода», переименованная недавно в «ГлаЦем») долгое время делили между собой крупные олигархические структуры. Но в прошлом году активы так или иначе оказались в сфере влияния Максима Волкова, бывшего топ-менеджера компании «ФосАгро». Окажись Сланцевский цементный завод в неформальном «холдинге» Максима Волкова, на местном рынке образовалась бы чистая монополия. Но пока этого не произошло.

Немецкий инвестор

Как же HeidelbergCement удалось отбиться от иска Генпрокуратуры? Напомним, что поначалу Арбитражный суд Санкт-Петербурга не реагировал на ходатайства защиты о переносе слушаний в другие регионы по месту нахождения активов. Однако потом Генпрокуратура сама отозвала свой иск. Что могло повлиять на решение столь могущественного ведомства?

Конечно, у HeidelbergCement могли быть покровители в России. Свой приход в регионы компания наверняка согласовывала как минимум на уровне губернаторов, а то и выше. В своё время администрация губернатора Вяче­слава Дудки писала победные реляции об успешных переговорах по привлечению инвестиций из Германии. Понятно, что главным адресатом этих отчётов был не региональный электорат, а московские начальники. А в Башкирии HeidelbergCement владела местной цементной компанией буквально на паях с российским государством.

Однако после начала санкционной войны могло показаться, что все действующие ранее договорённости с иностранцами из недружественных стран могут быть обнулены. Впрочем, здесь надо учитывать, что конечный бенефициар HeidelbergCement широкой публике неизвестен. Принято считать, что за холдингом стоит немецкий магнат Людвиг Меркле. Но он через свои компании контролирует только четверть акций HeidelbergCement. Кому принадлежит остальное – большой секрет.

Тайна новых территорий

Для полноты картины надо сказать, что HeidelbergCement с 2001 года имела подразделение на Украине. Производственные мощности по производству цемента находятся в Донецкой области. Бетон выпускался также в Луганске и Одессе. Судьба этих активов после начала СВО неизвестна. Однако, если выяснится, что они работают, в Европе Людвига Меркле по голове не погладят. Потому вполне вероятно, что HeidelbergCement будет искать покупателя на свои активы, и в первую очередь в новых регионах. Не исключено, что скоро мы узнаем о сделке, а иск Генпрокуратуры, возможно, сыграл в пользу одной из сторон в переговорах.

Интерес инвесторов в цементной отрасли понятен. Ситуацию в ней эксперты описывают как устойчивый рост. Цемент настолько востребован, что в нынешнем году Россия нарастила его импорт. Но произошло это во многом потому, что местные заводы просто не успели вовремя нарастить производство. А может быть, не захотели, потому как неудовлетворённый спрос толкает цены вверх. В России ведь как сложилось: если что-то подорожало, дешевле оно уже не станет. Так что новый инвестиционный цикл на предприятиях начнётся уже при более выгодных раскладах. Сейчас эксперты называют главным локомотивом цементной отрасли строительство инфраструктурных объектов, иными словами – всё больше материала будет закупаться для крупных строек, финансируемых из бюджета. Речь идёт об активизации дорожного строительства, о проектах по развитию железнодорожной инфраструктуры, программе реконструкции городского электрического транспорта, возведении мостов, новых аэропортов и т.д. Кроме того, в России строится более 600 школ и социальных объектов с общим объёмом инвестиций 593 млрд руб­лей.

Кстати

Пертурбациями на российском цементном рынке воспользовались белорусы и жулики. Производители из братской страны скинули цены и оперативно нарастили объём поставок. Резкий рост импорта из Белоруссии был отмечен ещё прошлой осенью. В 2021 году поставки оттуда составили 1,3 млн тонн, а только в январе – октябре 2022 года – 1,27 млн тонн. Из-за санкций белорусские производители потеряли доступ к европейскому рынку и быстро переориентировались на российский. Минск поддерживает свои заводы субсидиями, и те могут демпинговать на российском рынке.

В 2023 году на быстро растущий российский рынок стали претендовать и другие соседи – Иран, Турция, Казахстан. За первые четыре месяца года общий импорт цемента вырос на 61,9% – до 0,84 млн тонн.

В принципе мощности российских заводов покрывают потребности российского рынка. В этом году сообщалось, что многие отечественные заводы работают с загрузкой всего около 60%. По мере увеличения спроса производство наращивается. Но, как обычно, с некоторой задержкой, вероятно, как раз такой, чтобы цены успели подрасти. Впрочем, Союз производителей бетона утверждает: заводы не могут резко нарастить производство по технологическим причинам – привлечение новых сотрудников и увеличение складских помещений требуют времени.

Пока рынок не устаканился, на нём легко находится место фальсификату. Многие российские производители за последнее время поменяли бренды, потребитель к ним ещё не привык, особенно заказчики строительства в частном секторе. Этим пользуются производители фальсификата, которые закупают самый дешёвый цемент на развес, смешивают его с песком или шлаком, а затем упаковывают в мешки и продают под видом фирменного. По данным Росстандарта, в 2021 году доля фальсифицированной продукции на рынке цемента составляла 5,2%. В прошлом году представитель «Союзцемента» оценивал долю фальсификата и контрафакта в 21% и выше.

Дипфейки, фронтье и офшоры

Как видно, иск Генпрокуратуры мог послужить продолжением сразу нескольких сюжетов, связанных с переделом активов в цементной отрасли. Затихнет ли процесс передела отрасли после отзыва иска? В последнее время он только набирает обороты. Чего стоит одна только история с попыткой захвата неизвестными российских активов холдинга Holcim. Заканчиваются подобные истории обычно тем, что бизнес уходит под контроль анонимных бенефициаров. Мы собрали самые громкие истории.

Прошлым летом Ленинский районный суд столицы Чечни вынес решение о том, что российские активы международной компании Holcim должны быть переданы за долги ранее нигде не светившемуся бизнесмену Евгению Костюкевичу. Якобы Костюкевич ещё до начала СВО вёл переговоры с Holcim о покупке цементного бизнеса и намеревался заплатить за него 115 млрд рублей, но затем западные партнёры из сделки вышли. При этом Holcim будто бы успел взять у россиянина в долг 11,1 млрд рублей, но не стал их возвращать. Приняв эту версию, грозненский суд постановил переписать российский бизнес Holcim на Костюкевича. При чём тут Грозный, если компании зарегистрированы в центральных регионах, – непонятно. Вроде бы такая подсудность была определена в самом договоре между Костюкевичем и Holcim. В итоге Костюкевичу должна была достаться огромная бизнес-империя: четыре цементных завода в Московской, Калужской и Саратовской областях и три карьера в Карелии, не считая лабораторий и складов.

Однако представители компании подняли шум в прессе и начали жаловаться в федеральные инстанции на рейдерский захват. В СМИ распространилась версия, что в суд были представлены подложные документы. Не дожидаясь судебных апелляций, ФНС прекратила перерегистрацию активов Holcim на Костюкевича. Ситуация предвещала громкое продолжение – по логике должно было либо появиться уголовное дело против Костюкевича, либо грянуть громкий скандал по поводу неправосудного решения. Но ничего такого не случилось, вместо этого дело приобрело флёр дешёвого детектива с элементами фантастики. Журналисты попытались взять интервью по видеосвязи у Костюкевича, который называл себя законным собственником цементной империи. Однако перед ними предстал не реальный человек, а оживлённая компьютером «картинка». Предположительно, речь идёт о портрете психически больного мужчины из Пермского края, которого действительно зовут Евгений Костюкевич. На этом скандал и затих. Компания Holcim не стала педалировать тему и пытаться мстить обидчикам. Вместо этого она объявила, что уходит из России и уже ведёт переговоры с покупателями, изучая 15 предложений. Кто и за сколько намеревался купить цементные заводы и карьеры – неизвестно. Но в итоге новыми владельцами активов были объявлены менеджеры компании. Они получили бизнес под новым брендом – «Цементум». Вот только персональный состав бенефициаров опубликован не был. На официальном сайте «Цементума» не указано название юридического лица. При этом прежнее юрлицо компании – ООО «Холсим (РУС) Строительные материалы» – юридически продолжает действовать, его учредителем по-прежнему значится немецкая компания «ХОЛСИМ АУСЛАНДБЕТАЙЛИГУНГС ГМБХ (ДОЙЧЛАНД)», а директор не менялся с 2016 года.

А вот немецкая компания «Дюккерхофф» затеяла ребрендинг ещё в 2019 году. С тех пор лидер цементной отрасли Урала называется SLK Cement. Компания объединяет два завода полного цикла, производственный терминал в Омске и транспортное предприятие «ЦемТранс». В Сухом Логу Свердловской области завод «Сухоложск­цемент» – градообразующее предприятие. «Дюккерхофф» вошёл в бизнес непосредственно при приватизации «Сухоложскцемента» в 1992 году, выкупив его на инвестиционных торгах. Потом компания «Альфа Цемент» долго билась в судах, пытаясь оспорить эту сделку, но безрезультатно. Заодно с переименованием компания изменила и корпоративную структуру – вместо трёх юрлиц теперь одно ООО, учредителем которого значится немецкая компания «ДЮККЕРХОФФ ГМБХ». А вот кто стоит за ней, толком неясно. Известно, что в 2014 году немецкий Dyckerhoff вошёл в состав итальянской Buzzi Unicem. Причём сделка эта была как-то увязана с вхождением в группу компании «Уралцемент» (сейчас это филиал «СЛК Цемент» «Коркино»). Buzzi Unicem своих бенефициаров не раскрывает.

Ещё одна крупная продажа цементного бизнеса состоялась в прошлом году. Банк «Траст» избавился от двух цементных заводов, которые некогда входили в «Интеко» Елены Батуриной. Это «Атакайцемент» в Краснодарском крае и «Углегорск-Цемент» в Ростовской области. Эти сравнительно небольшие предприятия примечательны тем, что после начала СВО оказались близки к новым регионам, где ожидается строительный бум. Планы на эти заводы строили структуры миллиардера Льва Кветного (он известен как владелец «Новоросцемента» и член совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково»). Однако ФАС не допустила компанию Кветного до сделки. И покупателем оказались структуры бизнесмена из Брянской области Алексея Филина. Его компания «Бизнес-Инвест» выложила за два завода в общей сложности около 5 млрд рублей. Алексей Филин известен как сын главы Карачевского района Брянской области Леонида Филина. В последнее время структуры, связанные с Филиным-младшим, активно скупают строительные производства в прифронтовых регионах. В этом году «АлфиГрупп» приобрела комбинат строительных материалов в Воронеже и завод извести «Эльдако» вместе с карьером в Лискинском районе Воронежской области. Филин афиширует свою связь с «АлфиГрупп» и не скрывает планов по покупке расположенной близ Россоши компании « Придонхимстрой Известь». В «АлфиГрупп» также входят Брянский силикатный и Клинцовский силикатный заводы.

Примечательно в этой истории то, что в числе учредителей ООО «Бизнес-Инвест» помимо Алексея Филина значится ООО «Сбербанк инвестиции». А вот сведения об учредителях холдинговой компании «АлфиГрупп» в публичных реестрах скрыты. Похоже на то, что у брянского бизнесмена есть влиятельные партнёры, которые предпочитают не светиться.

Кстати, «Сбер» поучаствовал в ещё одном крупном переделе на рынке цемента. В 2021 году банк совершил грандиозную сделку. Он продал доставшуюся ему компанию «Евроцемент», которая объединяет 19 заводов в России и за рубежом. Покупателем выступил Михайловский комбинат строительных материалов (МКСМ). МКСМ входит в холдинг «Смиком» наряду ещё с пятью подобными производствами.

Таким образом, «Смиком» сейчас крупнейший игрок на рынке цемента. 100% «Смикома» принадлежит компании «Лори Трейдинг», которая была зарегистрирована в июне 2019 года. Сейчас сведения об учредителях «Лори Трейдинг» закрыты. По данным СМИ, компания принадлежит её гендиректору Наталье Зварич. Она же является её единственным работником. Между тем бывший «Евроцемент» сохранил внешнюю обособленность и с февраля этого года работает под брендом «ЦЕМРОС».

Шум поднимается в цементной отрасли Дальнего Востока. В августе ФАС возбудила дело против группы лиц в составе ООО «Востокцемент» (управляющая компания холдинга «Востокцемент») и АО «Спасскцемент» (крупнейший производитель цемента на Дальнем Востоке, входит в «Востокцемент»). Компании подозреваются в монопольном завышении цен, и им грозит оборотный штраф. В своём сообщении ведомство подчёркивает, что контролирующим акционером «Спасскцемента» является кипрская Akirasap Construction Limited. Между тем в числе учредителей ООО «Востокцемент» присутствуют полные тёзки родственников бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Местные СМИ ранее связывали цементный завод с бизнес-империей Пушкарёвых. Сам экс-мэр в 2019 году был приговорён к 15 годам строгого режима за коррупцию.

Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”