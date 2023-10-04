РАН за миллиард рублей разработает план разрушения экономики США

Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук выиграл конкурс на создание проекта по подрыву американской экономики.

До конца 2024 года учёным предстоит разработать модель, которая в течение нескольких лет позволит положить конец доминированию США в мире. Планируется, что вместо доллара главной резервной валютой станет российский рубль, а Москва будет главным финансовым центром Земли.

– Можете считать это нашим ответом печально известному плану Даллеса, только мы будет разлагать Запад не морально, они уже успешно деградируют сами. Мы уничтожим их экономику, мы сделаем так, что доллары будут стоить не дороже осенней листвы, – рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

На создание проекта из федерального бюджета выделен миллиард рублей. Название у «плана анти-Даллеса» пока нет, его выберут граждане в ходе всероссийского интерактивного голосования, которое пройдёт на одном из федеральных телеканалов в следующем году.

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