 

РАН за миллиард рублей разработает план разрушения экономики США

04.10.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Институт мировой экономики и международных отношений Российской академии наук выиграл конкурс на создание проекта по подрыву американской экономики.

До конца 2024 года учёным предстоит разработать модель, которая в течение нескольких лет позволит положить конец доминированию США в мире. Планируется, что вместо доллара главной резервной валютой станет российский рубль, а Москва будет главным финансовым центром Земли.

– Можете считать это нашим ответом печально известному плану Даллеса, только мы будет разлагать Запад не морально, они уже успешно деградируют сами. Мы уничтожим их экономику, мы сделаем так, что доллары будут стоить не дороже осенней листвы, – рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

На создание проекта из федерального бюджета выделен миллиард рублей. Название у «плана анти-Даллеса» пока нет, его выберут граждане в ходе всероссийского интерактивного голосования, которое пройдёт на одном из федеральных телеканалов в следующем году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Nvidia планирует выпустить обновленную версию видеокарты GeForce RTX 3050 с уменьшенным объемом памяти и более низким энергопотреблением

06.10 / Почему кожаные брюки будут еще долго актуальны: мнение эксперта

06.10 / Детенышам белого медведя становится все труднее выживать из-за изменения климата

06.10 / Древние европейцы практиковали каннибализм

06.10 / Загадочная болезнь парализует конечности школьниц в Кении

06.10 / В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога

06.10 / Ученые обнаружили лекарство от таких эпидемий, как COVID-19

06.10 / В Сибири началось тестирование отечественной мРНК-вакцины против мышей

06.10 / Ученые из Гарварда создали водонепроницаемый металл

06.10 / Распространенная ошибка: неожиданные привычки в еде могут привести к ожирению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика