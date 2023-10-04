“Без звездной мамы”: почему дочь отказалась отмечать день рождения с Волочковой

Одной из самых обсуждаемых личностей в российском шоу-бизнесе является Анастасия Волочкова. Бывшая прима балерина смогла получить признание и славу народа не только своими достижениями в спорте, но и интригами в личной жизни. Как известно, на счету артистки несколько неудачных романов.

В 2007 году Анастасия Волочкова сыграла свадьбу с Игорем Вдовиным. Однако пара свой союз не узаконила. За два года до торжественного события у них родилась дочь

Ариадна. Правда, даже ребенку не удалось спасти пару. В 2008 году прима балерина и предприниматель приняли решение разойтись.

Ни для кого не секрет, что отношения с дочерью у Анастасии Волочковой не самые теплые. Еще в тринадцать лет

Ариадна

приняли решение жить с новой семьей отца. А летом злые языки шептались, что наследница не пригласила артисту на свой выпускной, ведь среди гостей на торжественном мероприятии журналисты не увидели прима балерину.

На днях

Ариадна

отметила день рождения. Однако на знаменательном событии Анастасия Волочкова вновь не присутствовала. Продюсер Сергей Дворцов в интервью с Пятым каналом поспешил рассказать, почему, по его мнению, дочь не пригласила популярную артистку на свое совершеннолетие. Дело в том, что спортсменка ведет публичную жизнь, а ее наследница все же к такому не привыкла.

“Конечно, она хочет нормального дня рождения, просто с обычными друзьями и, к сожалению или к счастью, без звездной мамы”, – поделился продюсер.

Ранее “Дни.ру” писали, что скандальная выходка Анастасии Волочковой разгневала россиян.