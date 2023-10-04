Мнение: О хаосе и смуте в Вашингтоне… Путину сам чёрт ворожит?

Ну вот! Случилось — немыслимое. Беспрецедентное.

Буквально вчера мы тут в Альманахе мирно обсуждали бойню в Москве. А тем временем уже Вашингтон накрыла #катастрофа, которую он не видел за 222+ года своего пребывания в ранге столицы Соединённых Штатов. Хотя, казалось бы, повидал всякое — и сожжение Белого дома, и убийство президента #США, и штурм Капитолия толпой избирателей.

Но вчера в историю Америки была вписана новая драматическая страница.

Беспрецедентная.

Впервые в истории американской демократии спикер Палаты представителей Конгресса был смещён со своего поста. И случилось это после того, как при его активном участии был более-менее успешно разрешён очередной бюджетный #кризис, грозивший вовсе заблокировать финансирование федерального правительства. Этим «неудачником» оказался представитель республиканского большинства в палате Кевин Маккарти, которому его однопартийцы не простили компромисс с байденовской Демпартией по вопросу финансирования некоторых расходных статей бюджета. Одна из которых, к слову, включает затраты на дальнейшие поставки оружия Украине.

И вот, казалось бы, «мелочь». Ну, в самом деле, что такое для более чем 6-триллионного бюджета федерального правительства «жалкие» 24 млрд долл. на поддержку Киева! Лишь около 0,4%. А из-за них — самая реальная буча. Которая показывает, к слову, насколько хрупким является консенсус вашингтонских элит относительно поддержки «борьбы за американские интересы» вдали от американских границ. А если принять во внимание, что каждый американский конгрессмен и каждая американская конгрессвумен голосует не по собственному соизволению, а в первую очередь ориентируясь на мнение избирателей, которых он или она представляет в парламенте, то вырисовывается истинная картина вещей. Где «среднему Джону» или «средней Мэри» намного важнее укрепление границы США с Мексикой, чем восстановление Украиной полумифических «границ 1991 года» с Россией (на подобном перераспределении бюджетных расходов в интересах Мэри и Джона, а не «сонного Джо» настаивали ультраконсервативные республиканцы во главе с конгрессменом от Флориды Мэттом Гертцем и были разозлены тем, что их товарищ по партии пошёл на компромисс с Белым домом).

Помимо прочего, это и «поколенческий» конфликт. Мэтту Гертцу чуть больше сорока, и он – «трампист». Кевину Маккарти – под 60, и он всегда считался «системным» политиком. Не «Отцы и дети», но всё же. Поколение Кевина Маккарти получило, пожалуй, наибольшие дивиденды от победы Запада в «холодной войне» и последовавших за ней двух десятилетий безоговорочного лидерства #США. Поколению Мэтта Гертца придётся оплачивать все ошибки, допущенные Вашингтоном на этом этапе, и бороться за сохранение Америкой хотя бы статуса «второй сверхдержавы». Совсем не случайно этим сорокалетним так заходят антиглобалистские концепты MAGA, от которых старшее поколение глобалистов буквально тошнит.

Другой интересный момент заключается в том, что хотя инициаторами «свержения» Кевина Маккарти выступили те самые ультраконсервативные республиканцы, окончательно потопили спикера именно те демократы из двухпартийной группы по решению бюджетных проблем, с которыми он пошёл на компромисс. Они могли бы спасти такого удобного главу палаты из конкурирующей партии, но не стали этого делать, подчинившись решению партийных боссов. Интерес последних понятен: чем больше внутрипартийных споров у «респов», тем меньше проблем у «демов» в преддверии президентских выборов 2024 года. Но в ответ республиканцы из этой группы решили покинуть её «в массовом порядке». Что лишь усиливает хаотизацию американского парламента накануне решающих схваток за #бюджет-2023/24 (в Штатах бюджетный год начинается с 1 октября).

Кстати, целый ряд американских политических комментаторов, описывая ситуацию в Палате представителей, употребляют именно это слово — «хаос». И он, как минимум, выгоден российскому президенту Владимиру Путину, который ещё раз убеждается в хрупкости западных демократий, а также укрепляется во мнении, что нужно просто продержаться ещё немного — до того, как в Белый дом придёт более «договороспособный» лидер. Причём нынешние распри в Конгрессе дают ему дополнительное время: пока в нижней палате не появится новый постоянный спикер, поиски бюджетного консенсуса — напомню, сейчас действует «временный» и урезанный 45-дневный бюджет, предусматривающий финансирование только самых базовых расходов федерального правительства — будут отложены. Это уже привело к тому, что долгосрочные программы по заказу оружия для Украины у производителей де-факто приостановлены, а на поставки вооружений Киеву из собственных арсеналов у Пентагона осталось только 5 млрд долл. Тут уже не до крупных, по миллиарду и более, тра́ншей. Значит, никакой новой дорогостоящей техники, а только лишь восполнение текущего расхода ракет и снарядов. То есть, сохранение «снарядного голода» у ВСУ в оставшиеся у них 5-6 недель на «контрнаступ».

Ну и главное. Любая «смута» в стане геополитического противника Владимиру Путину выгодна, верно?

Какую рыбку он в этот раз сумеет выловить в мутной воде американской политики?

Или снова упустит свой шанс?

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