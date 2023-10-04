 

Мнение: Россия обнаженная

04.10.2023, 19:00, Разное
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Какие возникают мысли, когда видишь фотографии вот этих девушек?

Признаюсь, первая мысль, что пришла в голову –  это сайт эскорт-агентства.   Но оказалось,  что это финалистки конкурса «Мисс Россия 2023»


Все фотографии отсюда

Неужели красота в России может быть только обнаженной? Или в бикини? А в одежде – это как бы уже и не красота? Или я не прав?

Источник: Ирек Муртазин


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