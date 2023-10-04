Мнение: Россия обнаженная
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Какие возникают мысли, когда видишь фотографии вот этих девушек?
Признаюсь, первая мысль, что пришла в голову – это сайт эскорт-агентства. Но оказалось, что это финалистки конкурса «Мисс Россия 2023»
Все фотографии отсюда
Неужели красота в России может быть только обнаженной? Или в бикини? А в одежде – это как бы уже и не красота? Или я не прав?
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Источник: Ирек Муртазин
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