 

Минстрой планирует сократить госнадзор в строительстве для новых регионов

04.10.2023, 18:51, Разное
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Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РФ рассматривает возможность передачи функций инспекторов Госстройнадзора на аттестованных специалистов в качестве эксперимента на территории недавно присоединившихся к Российской Федерации регионов. Об этом рассказал Владимир Калинкин, директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя, на международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild.

Согласно стратегии развития строительной отрасли, эксперимент уже начался в четырех новых регионах, и в них строительный контроль будет осуществляться опытными специалистами, аттестованными Ростехнадзором. В связи с этим Минстрой планирует сократить присутствие инспекторов Госстройнадзора на строительных площадках. Полный переход к новой системе ожидается в начале следующего года. Инспекторов Госстройнадзора будут привлекать только в случае возникновения жалоб или нештатных ситуаций.

В конце сентября глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что некоторые разрушенные города в присоединенных к РФ регионах не будут восстанавливаться. Однако позднее пресс-служба Минстроя уточнила, что все объекты на этих территориях, требующие восстановления, будут включены в план восстановительных работ.


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