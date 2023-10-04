Скандалы: Не без греха

Эпатажного православного бизнесмена Бойко-Великого посадили за хищения

Черемушкинский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бизнесмена Василия Бойко-Великого. За хищения в банке «Кредит Экспресс» один из самых эксцентричных российских бизнесменов проведет в колонии общего режима шесть с половиной лет. Как сообщает «Интерфакс», бизнесмена, ожидавшего приговора под запретом определенных действий, взяли под стражу в зале суда.

Невозвратный кредит

Известному предпринимателю и православному меценату Бойко-Великому, а также его подельникам вменяли до 40 эпизодов хищения денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Одновременно с Бойко-Великим на скамье подсудимых оказались экс-главбух и начальник кредитного отдела банка Мария Антонова и Анастасия Новотная. Они получили по семь лет колонии. Бывший гендиректор банка Алла Кабанова и старший экономист кредитного отдела Егор Пихтин проведут в колонии по шесть с половиной лет, сын гендиректора Константин Кабанов получил два года с половиной года колонии общего режима. Условный срок на четыре с половиной года также получила акционер банка Татьяна Макаренко.

Всех подсудимых, за исключением не явившейся на оглашение приговора Кабановой, взяли под стражу в зале суда.

Помимо длительных сроков заключения, подсудимым придется возместить ущерб по заявленным в ходе процесса гражданским искам. По версии следствия, подсудимые в период с 2013 по 2018 годы похитили более 190 млн рублей банка через оформление липовых невозвратных кредитов на других людей, а часть полученных средств успели легализовать.

После задержания в 2019 году Бойко-Великий вину не признал, назвал происходящее «преследованием» за его «гражданско-патриотическую позицию», а также призвал всех православных молиться за его освобождение. В январе текущего года столичный арбитражный суд объявил Бойко-Великого банкротом. Участники процесса предположили, что защита предпринимателя обжалует приговор.

Бизнес «по-христиански»

Это уже не первый случай уголовного преследования Василия Бойко-Великого. Ранее в течение нескольких лет силовики расследовали дело о незаконном приобретении сельхозугодий для агрохолдинга Бойко-Великого «Русское молоко» в Рузском районе Подмосковья. Однако в 2020 году дело было прекращено, а арест предпринимателя признан незаконным. Впоследствии по решению ЕСПЧ Бойко-Великому назначили выплату компенсации за незаконное уголовное преследование.

В 2012 году структуры Бойко-Великого, сопровождаемые группами верующих, оказались в эпицентре скандала, связанного с захватом московского храма Воскресения Христова в Кадашах, где размещается реставрационный центр имени академика Грабаря. После ЧП в СМИ появились публикации о том, что верующие поступили с реставраторами «не по-христиански».

Бойко-Великого, активно занимавшегося бизнесом и благотворительностью и при этом ярко демонстрировавшего свои религиозные воззрения, журнал Forbes называл одним из самых эксцентричных российских бизнесменов.

Выйдя из заключения по делу о махинациях с землей, предприниматель Бойко изменил фамилию, добавив к ней слово «Великий». Всех сотрудников, работавших в его компании, он обязал пройти обряд венчания, а женщинам под угрозой увольнения запретил делать аборты.

«Вот те крест!»

В 2011 году СМИ писали о том, что территории одного из предприятий, входящих в холдинг «Вашъ Финансовый Попечитель» Бойко-Великого, появилась часовня в честь святого благоверного великомученика Царя Ивана Васильевича (Грозного). Бизнесмен также требовал от Минкульта убрать из Третьяковской галереи картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван», называя ее клеветнической и лживой.

Когда в 2018 году один из посетителей галереи повредил полотно, которое якобы оскорбляет чувства верующих, «православных и вообще всех в России», Бойко-Великий выразил налетчику поддержку.

В 2011–2012 годах Василий Бойко-Великий запретил всем работникам своей компании праздновать 23 февраля и 8 марта. Взамен выходными днями он объявил Страстную Пятницу, Страстной Четверг, Пасхальный понедельник и день Российской Империи 12 сентября. А в 2014 году Бойко-Великий начал борьбу с «числом зверя» на штрих-кодах, нанесенных на пачки с молоком. Он начал перечеркивать такую маркировку крестом.

Алина Шувалова

Оригинал материала: “Новые известия”