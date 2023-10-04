 

Иноагент Галкин отказался от концертов в Казахстане: почему

04.10.2023, 18:10, Новости дня
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Почему Максим Галкин* отменил свои концерты в одной из стран СНГ? И не где-нибудь, а в теплом, приветливом, как считает юморист, Казахстане. Организатор концертов комика Алексей Пучков сообщил в соцсетях, что концерты, которые были запланированы на 8 и 9 октября отменены “по независящим причинам”. Мол, стоит ожидать лучших времен. Когда же они наступят, он не уточнил.

Еще 1 октября стало известно, что в двух концертных залах, где предполагалось проведение мероприятий, власти запланировали неожиданный ремонт. Таким образом, проведение концертов в Алматы и Астане стало для Галкина* невозможным.

Хотя, по словам Пучкова, были предложены альтернативные варианты: заменить залы или перенести ремонт. На крайний случай – перенести концерт. Но к общему решению двум сторонам прийти так и не удалось.
“Казахконцерт” потребовал от организаторов концерта юмориста прекратить продажу билетов и вернуть деньги зрителям. В итоге, иноагент Галкин отказался от концертов в Казахстане.

Также известно, что ранее Максим Галкин* сталкивался и с другими трудностями, когда планировал организовать выступления в странах бывшего СССР. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.


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