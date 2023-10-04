 

Опять под опеку? Бритни Спирс снова пошла вразнос

04.10.2023, 18:10, Новости дня
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В последнее время поведение самой популярной блондинки 90-х вызывает тревогу у фанатов. Бритни Спирс то и дело шокирует своими поступками. То на шест прыгает, то со стриптизерами танцует. Но, когда она стала использовать для своих странных танцев ножи в качестве реквизита, всем стало не до смеха. Ее обеспокоенные поклонники даже обратились в полицию, с целью проверить – не нужна ли помощь певице.

Конечно, можно предположить, что ее неординарное поведение связано с расставанием. Известно, что Бритни разошлась со своим мужем Сэмом Асгари в августе. Это событие могло вызвать депрессию.

Все, кто стал свидетелем выходок Бритни, разделились на два противоборствующих лагеря: одни говорят, что это такой способ творческого самовыражения. Что-то вроде репетиции к новой роли.

А другие же намекают на необходимость постоянного наблюдения за певицей. Мол, ее снова следует отдать под опеку, поскольку артистка уже в который раз пошла вразнос. Но есть и другие предположения по поводу причины ее поведения.

Есть мнение, что Бритни Спирс отравилась алюминием. И это не фантастика. Именно при отравлении алюминием наблюдается схожая симптоматика на физиологическом и психическом уровне, заявил гомеопат и психиатр Дмитрий Попов.

Сначала происходит задержка нервных импульсов, после – потеря самоидентификации. В заключение могут проявиться и более страшные симптомы, такие как, желание суицида, всепоглощающий страх и необходимость употребить что-то стимулирующее мозговую активность.

Напомним, что бывший муж певицы, отец детей Спирс, рассказал в масс-медиа, что дети видели, как их матери привозили запрещенные вещества. После этого сыновья Бритни Спирс перестали общаться с ней.


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