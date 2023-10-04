Доктор Видяскин: при подозрении на инсульт человека нельзя перемещать

При подозрении на инсульт важно соблюдать определенные правила, которые помогут максимально эффективно оказать первую помощь. Врач-терапевт Игорь Видяскин поделился основными моментами:

1. Не перемещайте пострадавшего: Человека с инсультом лучше не перемещать, чтобы избежать возможных повреждений;

2. Не давайте пить воду и не предоставляйте лекарства: При инсульте может быть нарушена глотательная функция, поэтому не стоит пытаться давать пострадавшему пить воду или лекарства;

3. Обращайтесь за скорой помощью: При подозрении на инсульт важно оперативно вызвать скорую помощь. В это время обеспечьте пострадавшему психологическую поддержку, успокойте его и не оставляйте одного. Ослабьте стесняющие детали одежды и обеспечьте доступ свежего воздуха, открыв окна;

4. При тошноте и рвоте: Если пострадавшему становится тошно, и он начинает рвать, помогите ему повернуться на бок и подложите пакет. В случае отсутствия дыхания и сознания, приступайте к проведению сердечно-легочной реанимации;

5. Фиксируйте время симптомов: Важно запомнить время, когда возникли симптомы инсульта.

Соблюдение этих рекомендаций может спасти жизнь пострадавшего.