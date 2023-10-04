Нутрициолог назвал лучшие варианты завтрака для ускорения метаболизма
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Утренний завтрак может стать не только источником насыщения, но и помочь ускорить обмен веществ. Вместо тяжелых специй, лучше использовать продукты, которые повышают метаболизм.
Каша
Начнем с овсянки. Приготовьте ее с водой, молоком, добавьте корицу для стимуляции пищеварения. Чтобы разнообразить вкус, попробуйте банановое пюре с овсяными хлопьями, фруктами и ягодами.
Овсяные отруби
Овсяные отруби богаче клетчаткой, чем овсяные хлопья. Они помогают не только пищеварению, но и снижению холестерина, а также детоксикации.
Зеленые листовые овощи
Шпинат, крапива, салат из баранины и даже листья одуванчика содержат много клетчатки. Они помогают регулировать пищеварение и улучшают кишечную флору. Используйте их в смузи с фруктами.
Льняное семя
Семена льна, чиа или подорожника помогут бороться с запорами и создадут защитную пленку в желудочно-кишечном тракте.
Семена чиа
Эти семена считаются “суперпродуктом” благодаря высокому содержанию клетчатки, белка и жирных кислот омега-3. Их можно добавить в мюсли или приготовить чиа-пудинг.
Миндаль
Миндаль также стимулирует пищеварение и полезен для кишечной флоры благодаря содержанию клетчатки и полезных жиров.
При выборе продуктов, помогающих обмену веществ, не забывайте о пропорциях, чтобы избежать нагрузки на желудок и кишечник.
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