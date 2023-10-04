Скандалы: Обманный маневр

Как делающие получить ВНЖ в других странах россияне становятся жертвами аферистов

Тревогу из-за массового обмана россиян, пытающихся оформить вид на жительство в различных государствах, забили в Государственной думе. С началом специальной военной операции изменилась география стран, где россияне получают ВНЖ, регламент принимаемых решений. Консалтинговые услуги, связанные с оформлением вида на жительство, стали прибыльным бизнесом, множатся фирмы, которые якобы помогают получить право на постоянное проживание в европейских государствах, США, Канаде, а также в развитых арабских странах. В ответ на повышение спроса развернули свою активность и откровенные жулики.

Две схемы

Заместитель председателя думского комитета по экономической политике Артём Кирьянов сообщил «Октагону», что до последних геополитических потрясений помощь в получении вида на жительство в Европе россиянам оказывали юридические компании, имеющие хотя бы минимальную компетентность в области взаимодействия с властями или юристами стран Евросоюза. Наших соотечественников устраивало, что за небольшую плату юристы брали на себя трудности перевода. При этом решение о резидентстве и/или гражданстве принималось официально, на основании регламентов той или иной страны.

– Сегодня есть два вида схем по отбору средств у россиян, ищущих возможность релокации без объективных оснований. Первая категория – это заманивание через анонимные интернет-источники, когда предлагается всё и сразу, но надо внести небольшой, а может быть, значительный, взнос. Имеют место даже юридические соглашения или просто договорённость, оформленная в криптовалюте, – рассказывает Кирьянов.

Людей, которые таким образом оформили своё юридическое присутствие как резидента иностранного государства, Россия защитить не может. Парламентарий подчёркивает, что попытка обмана при получении вида на жительство или гражданства другой страны не может быть основанием для защиты интересов россиянина за рубежом.

– Вторая категория – консалтинговые услуги, которые выглядят похожими на гарантированное решение вопроса, – продолжает собеседник. – Но это тоже схема, которой нельзя доверять.

«Человек тратит значительные деньги на такие услуги, а потом почти безрезультатно может потратиться на иностранных адвокатов для защиты своих интересов», — Артём Кирьянов, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике

Санкционная политика делает очень сложными, а порой и невозможными решения о резидентстве, что открывает широкое поле деятельности для преступников. Артём Кирьянов обращает внимание на то, что в сегодняшней ситуации даже легальное резидентство не гарантирует ни сохранности сбережений, ни личной безопасности релокантов.

Если представители консалтинговых фирм или юристы обещают «стопроцентное решение вопроса», верить не стоит: с большой долей вероятности клиента обманут, говорит руководитель правового департамента Альянса туристических агентств Мария Чапиковская. В беседе с изданием она подтверждает, что случаев мошенничества в этой сфере становится больше.

– Окончательное решение о ВНЖ всегда остаётся за государством, и повлиять на это никто не может, – убеждена собеседница.

«Главная рекомендация – заранее узнавать о фирмах, посредниках, читать о них отзывы, по возможности узнавать об их успешных кейсах. Не надо спешить сразу отдавать кому-либо деньги», — Мария Чапиковская, руководитель правового департамента Альянса туристических агентств

Согласно экспертным оценкам, в 2022 году 24 страны ЕС оформили гражданам России 91 тыс. видов на жительство. В пятёрку лидеров вошли Германия, Испания, Польша, Финляндия и Франция. Последние строчки списка занимают Мальта, Люксембург и Румыния. Предыдущий рекорд по числу ВНЖ для россиян в Европе был зафиксирован в 2021 году – тогда разрешение получили 82,9 тысячи россиян.

Утром – деньги, вечером – ВНЖ

Принципы выдачи вида на жительство и гражданства одинаковы почти во всех государствах. Требуются проживание в стране в течение определённого периода времени, ведение профессиональной деятельности, уплата налогов, знание азов языка и законопослушное поведение. Получить ВНЖ можно и быстрее – по указу главы государства, однако обычный человек под действие такого указа не подпадёт.

Как правило, мошенники предлагают получить разрешение на постоянное проживание в стране путём выдачи справок о наличии необходимых родственных связей. Например, документ, подтверждающий молдавское происхождение деда, может стать основанием для выдачи ВНЖ в государстве Евросоюза – Румынии, замечает эксперт в сфере безопасности Сергей Храпач.

– Есть схема получения гражданства через инвестиции, форма которых похожа на пожертвование на некий офшорный счёт, либо через банальную взятку чиновнику, выдающему карточку ВНЖ или паспорт, которые делаются на подлинных бланках, но не проводятся ни по одной базе МВД. Если кандидат на получение ВНЖ не является выдающимся учёным, писателем, спортсменом или иным уникальным для страны специалистом, то быстро получить вид на жительство не удастся, – поясняет Храпач.

Александр, релоцировавшийся из Москвы в Сербию, отмечает, что чаще всего россияне становятся жертвами не очень добросовестных юристов и «помогаторов».

– Всё зависит от двух факторов – времени и финансов. Если у вас есть запас и того и другого, то лучше потратить время на изучение вопроса и общение с диаспорой для определения вопросов и списка документов, а деньги – на подготовку. Если деньги есть, а времени нет, то в зарубежье можно довольно быстро запустить процесс оформления ВНЖ, хотя делать его всем будут одинаково долго – около двух-четырёх недель в зависимости от страны. Если денег нет, но есть время, то лучше заняться, как и в первом случае, изучением вопроса и определить, как дешевле, – объясняет собеседник «Октагона».

Он рассказал историю своего знакомого, который сначала нанял юриста по объявлению, и тот запустил процесс подачи документов за 400 евро.

Когда мужчина начал разбираться, как это делается, выяснилось, что вся процедура занимает не более одного дня и требуется лишь подготовить две скан-копии документов и уплатить пошлину в размере 100 евро.

С аферистами столкнулся и москвич Антон, перебравшийся в турецкую Анталью. По словам молодого человека, он нашёл юриста, обещавшего за неделю сделать вид на жительство в одном из релокантских чатов:

– Он рассказал мне, что россиянам турки сейчас ВНЖ не дают, однако у него имеются прочные связи в миграционной службе. Всё выглядело серьёзно: я заполнил анкету, прислал фотографии, после чего юрист попросил тысячу долларов, чтобы договориться с чиновниками.

Антон передал «помощнику» требуемую сумму, после чего тот перестал отвечать на сообщения и удалил свой аккаунт.

Обманывают соотечественников

Мошенники находят жертв в группах в социальных сетях, посвящённых проблемам эмиграции, в русскоязычных сообществах разных стран, сообщила изданию основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева. Таким «бизнесом», как правило, промышляют бывшие эмигранты, которые решили наживаться на товарищах по несчастью, и крупные мошеннические компании.

«И у тех и у других есть общая черта: они дают якобы стопроцентную гарантию. При этом любой здравомыслящий адвокат в области иммиграции никогда не даст своему клиенту стопроцентной гарантии по его кейсу», — Светлана Андреева, основатель консалтингового агентства Redoo

По свидетельству эксперта, мошенники предлагают заведомо незаконные методы:

– Например, они делают фиктивную прописку, подтасовывают данные по счёту из банка. При получении ВНЖ в Словакии у фирмы россиянина, подавшего документы, должно быть на счету не менее 20 тысяч евро и от 2,4 тысячи евро на каждого члена семьи, претендующего на ВНЖ. Юристы кладут дополнительные деньги на счёт заявителя, затем получают справку из банка, после деньги снимают.

Такой метод может сработать, потому что без судебного разрешения полиция не имеет права проверять действительное состояние счетов из-за неразглашения банковской тайны. Разрешение выдаётся только в том случае, если на владельца счёта заведено уголовное дело.

Однако попытки действовать нелегальными методами часто заканчиваются отказом в оформлении вида на жительство. В Португалии бывшие соотечественники предлагали российским айтишникам заплатить за фиктивные контракты на трудоустройство для получения ВНЖ. Те согласились, но разрешения по этим контрактам не получили. Подтасовкой документов на получение вида на жительство в Америке занимались и юридические компании из США. Когда афера вскрылась, документы их клиентов были аннулированы.

Михаил Белый

Оригинал материала: “Октагон”