Альбац: Гоголь сжёг второй том «Мёртвых душ», чтобы не стать иноагентом

Историк и политолог Евгения Альбац (признана иностранным агентом на территории РФ) рассказала, что «украинский писатель Николай Гоголь» имел экстрасенсорные способности и отправлял своей матери предсказания о незавидной участи России.

– Предвещаю тёмные времена и сгущающиеся тучи, наша страна снова будет воевать со всем миром, а народ – голодать и проклинать царя. Вот работаю над вторым томом «Мёртвых душ» и чувствую, что меня за него назовут предателем или даже иностранным агентом. Так писал Николай Васильевич, – заявила политолог.

Альбац добавила, что во втором томе романа Гоголь подробно описывал коррупцию в царской России, критиковал феодальный уклад жизни, и крепостное право.

– Гоголь был абсолютно честен: он называл Крымскую спецоперацию 1853 года войной, хотя не дожил до неё год. Он писал и о будущем, предвещал разгон митингов оппозиции, – утверждает эксперт.

Историк отметила, что после общения с царскими спецслужбами писатель сошёл с ума и решил уничтожить вторую часть романа.

– Эта бесовская книга дискредитирует российскую власть, наносит вред фундаменту России и дискредитирует армию. Поэтому лучше раз и навсегда сжечь её в камине и греться возле него холодными вечерами, – заключила Альбац, процитировав одно из поздних писем Гоголя матери.

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