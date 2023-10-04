 

Собянин: Более 650 брендов примут участие в неделе интерьера и дизайна в Москве

04.10.2023, 17:05, Новости дня
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III Московская неделя интерьера и дизайна пройдет в выставочном зале “Манеж” с 28 по 31 октября. Об этом на своей странице в социальной сети “ВКонтакте” сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Темой выставки станет доступный ремонт и качественная обстановка. Город приглашает производителей предметов интерьера, мебели, строительных и отделочных материалов. Компании смогут найти партнеров по бизнесу.

“На выставке будет больше 650 брендов из России, стран Ближнего Востока, Индии и Китая”, – уточнил градоначальник.

В деловой программу будут участвовать российские и зарубежные дизайнеры, архитекторы, девелоперы и производители. Запланированы дискуссии, мастер-классы и открытые лекции.

Для посещения выставки необходима регистрация на официальном сайте.

Первая Московская неделя интерьера и дизайна прошла 1-6 ноября 2022 года. Участие приняли более 350 компаний. Посетителями экспозиции стали 213 тысяч человек.

Вторая неделя интерьера и дизайна состоялась в мае 2023 года. Свои решения продемонстрировали более 650 компаний из России и дружественных стран. Подписано 17 соглашений на сумму более 13,8 миллиарда рублей.


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