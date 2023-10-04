Скандалы: Заповедник олигархов

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил пускать на Алтай только миллиардеров

Депутат Госдумы Олег Матвейчев, размышляя о будущем Сибири, заявил, что отдыхать на Алтае должна только элита. Отдых здесь должен быть только для привилегированных людей, которые «заслужили». Чем? Может, ударной работой в шахте? Нет. Толщиной кошелька. Вы возмущены? А с чего бы вдруг?

На международном форуме «Эко Алтай. Нить природы» обсуждали будущее Сибири. И депутат Матвейчев поначалу говорил правильные и несколько футурологические вещи. И что «через 10 лет центр России будет находиться в Сибири, а в европейской части — провинция», и что «разворот — он очень серьезен, он надолго, экономический центр мира будет в Тихоокеанском регионе и в Азии, Азия очень сильно развивается». Ну и России, очевидно, стоит создавать здесь огромную инфраструктуру, «строить гигантские Хургады и Шарм-эш-Шейхи» для массового туризма.

А потом задумался об Алтае. «Вот Алтай — это должна быть особая элита и привилегия. Это должен быть отдых, который нужно заслужить, только для миллиардеров и миллионеров», — сказал Матвейчев. Уже звоночек, да? «Заслужить» равно «миллиардер». Зато сразу снимаются вопросы о партийной принадлежности депутата. Если кто еще не догадался — «Единая Россия».

Так вот, единоросс считает, что «лучше один человек, который оставит здесь миллион долларов, чем 100 человек, которые оставят тысячу или 10 тысяч». Мол, природу же беречь надо. Пусть здесь будет заповедник олигархов.

То есть люди труда, честно своими руками зарабатывающие копейки, не должны быть допущены на прекрасный Алтай, часть, казалось бы, своей же страны. Не по Сеньке шапка. А то ведь шелухой от семечек экотропинки заплюют. А эксплуататоры этих людей, ничего тяжелее ручки с золотым пером не поднимавшие, должны наслаждаться лучшими видами России. Возмутительно, да?

Но постойте. А сейчас где-то или в чем-то у нас разве не так? Есть элита, которой доступно всё. Элита со своим ареалом обитания. В виде, например, дворцовых поселков. Огородившая пятиметровыми заборами, колючей проволокой и вооруженной охранной земли, живописные берега рек и озер, где когда-то были заводские базы отдыха.

Попробуйте туда, в тот солнечный сосновый бор, где проводили свое пионерское лето, зайти. Хорошо если ноги унесете. Да тысячи примеров расслоения и неравенства, куда ни ткни.

Матвейчев просто озвучил существующий порядок. Складывавшийся и сложившийся за тридцать лет. Не устали за эти годы бессильно возмущаться?

Идее о том, что народ — хозяин своей страны, был нанесен смертельный удар в 91-м, а в 93-м ее похоронили под оградой испачканного копотью пожаров Белого дома на Краснопресненской набережной. И теперь Алтай — он, безусловно, для знати, а ты, простолюдин, иди на грядке навоз лопатой переворачивай. Всё вокруг чужое, всё давным-давно не свое.

Дмитрий Попов

Оригинал материала: “Московский комсомолец”