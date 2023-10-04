 

Собянин: Новые проекты КРТ позволят создать свыше 20 тыс рабочих мест

04.10.2023, 16:00, Новости дня
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реализации еще трех проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

В районах Крюково, Кузьминки и Южное Тушино на месте неэффективно используемых участков появятся современные городские кварталы. Там возведут 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости и создадут около 20 тысяч рабочих мест, уточнил Собянин.

В Зеленограде на месте бывшей промзоны “Малино” построят жилой квартал с детским садом, школой, спортивным комплексом с бассейном и залом для экстремальных видов спорта. Также там появится технопарк, офисные здания, кафе и магазины.

Современным районом станет и часть бывшей промзоны “Тушино”. Планируется возвести жилье, медицинский центр, детские сады и школы.

В Кузьминках кварталы с жильем возведут на месте нежилой застройки. Часть домов передадут для нужд программы реновации.

Собянин ранее анонсировал строительство жилого квартала на территории бывшей промзоны “Грайвороново” в Рязанском районе. На площади 22,56 гектара появится жилье, школа, детский сад, офисные помещения, предприятия сферы торговли и услуг и логистический комплекс.

В столице одобрено и реализуется 44 проекта комплексного развития территорий. Инвесторы вложили в строительство 960 миллиардов рублей. В городе появится 110 тысяч новых рабочих мест.


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