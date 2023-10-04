 

iPhone 15 Pro оставляют ожоги на руках и бедрах

04.10.2023, 15:40, Разное
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Владельцы новых iPhone 15 Pro выразили недовольство из-за ожогов, возникающих в процессе использования смартфонов. Соответствующая информация появилась на сайте Mobiltelefon.

В китайских социальных сетях начали появляться жалобы пользователей iPhone 15 Pro и Pro Max, в которых говорится о получении ожогов при использовании гаджетов. У некоторых людей они возникали на пальцах, которыми они держали устройства, в то время как у других появлялись на бедрах из-за нагрева устройств, находившихся в кармане.

Ранее Apple обещала устранить проблему перегрева новых смартфонов. По заявлению представителей компании, он происходит в первые дни использования из-за неоптимизированных сторонних приложений и операционной системы iOS. Apple также подчеркнула, что причиной перегрева iPhone 15 Pro и 15 Pro Max не являются титановая рамка или фирменный чип A17 Pro. По утверждению компании, новые материалы корпуса лучше рассеивают тепло, по сравнению с предыдущими моделями. Важно отметить, что жалобы от владельцев обычных iPhone 15 и 15 Plus не поступали.

Пока нет информации о том, когда Apple выпустит обновление iOS, которое решит проблему перегрева устройств.


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