Новак: Россия до конца года продлит добровольное сокращение добычи нефти

Вице-премьер Александр Новак заявил, что РФ будет продолжать сокращать поставки нефти на мировые рынки до конца декабря на 300 тыс. баррелей в сутки. В ноябре будет проведен анализ рынка, чтобы принять решение о дальнейших шагах, включая возможное продолжение сокращения или увеличение производства нефти. Этот вопрос также будет обсуждаться в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия также может пересмотреть объем дополнительного сокращения добычи нефти в ноябре. Пока остается предположение, что там будет придерживаться сокращения добычи на 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года.

Эти меры призваны поддерживать стабильность и баланс нефтяных рынков, заявил Александр Новак. ОПЕК уже сокращала добычу на 2 млн баррелей в сутки в октябре 2022 года, а в мае 2023 года группа стран, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о дополнительном снижении добычи на более чем 1 млн баррелей в сутки.