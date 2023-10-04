 

Даня Милохин решил сменить гендер

04.10.2023, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сбежавший из России тиктокер Даня Милохин официально заявил, что в ближайшие дни совершит трансгендерный переход и станет женщиной.

Война в УкраинеНа этот шаг блогер-миллионик решился после курса психотерапии, который он проходил в одной из немецких клиник.

– Врач открыл мне глаза, что во мне гораздо больше женского, чем мужского. Именно из-за этого я метался, не мог найти себя. Надеюсь, что став Даниэлой, я наконец-то обрету душевное спокойствие, – рассказал Милохин.

Операция по хирургической смене пола пройдёт в одной из берлинских клиник. По информации таблоида Bild, блогер уже начал гормональную терапию и к концу октября физически станет женщиной.

Российские политики усомнились в мотивах Милохина – судьбоносное решение тиктокер мог принять из-за нежелания служить в российской армии и лояльном отношении некоторых стран ЕС к транссексуалам при выдаче вида на жительство и гражданства.

– Убеждена, что это мальчик решил стать девочкой исключительно из-за нежелания исполнять свой долг перед нашей Родиной. Также он понимает, что на Западе он никому не нужен, а сменив пол он может попасть под квоты на ВНЖ и получить поддержку фондов всяких извращенцев, – написала Екатерина Мизулина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Детенышам белого медведя становится все труднее выживать из-за изменения климата

06.10 / Древние европейцы практиковали каннибализм

06.10 / Загадочная болезнь парализует конечности школьниц в Кении

06.10 / В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога

06.10 / Ученые обнаружили лекарство от таких эпидемий, как COVID-19

06.10 / В Сибири началось тестирование отечественной мРНК-вакцины против мышей

06.10 / Ученые из Гарварда создали водонепроницаемый металл

06.10 / Распространенная ошибка: неожиданные привычки в еде могут привести к ожирению

06.10 / Отец с сыном спасли попавшего в беду оленя

06.10 / Китайский преемник”Хаббла”выйдет на орбиту в следующем году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика