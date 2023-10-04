Даня Милохин решил сменить гендер

Сбежавший из России тиктокер Даня Милохин официально заявил, что в ближайшие дни совершит трансгендерный переход и станет женщиной.

На этот шаг блогер-миллионик решился после курса психотерапии, который он проходил в одной из немецких клиник.

– Врач открыл мне глаза, что во мне гораздо больше женского, чем мужского. Именно из-за этого я метался, не мог найти себя. Надеюсь, что став Даниэлой, я наконец-то обрету душевное спокойствие, – рассказал Милохин.

Операция по хирургической смене пола пройдёт в одной из берлинских клиник. По информации таблоида Bild, блогер уже начал гормональную терапию и к концу октября физически станет женщиной.

Российские политики усомнились в мотивах Милохина – судьбоносное решение тиктокер мог принять из-за нежелания служить в российской армии и лояльном отношении некоторых стран ЕС к транссексуалам при выдаче вида на жительство и гражданства.

– Убеждена, что это мальчик решил стать девочкой исключительно из-за нежелания исполнять свой долг перед нашей Родиной. Также он понимает, что на Западе он никому не нужен, а сменив пол он может попасть под квоты на ВНЖ и получить поддержку фондов всяких извращенцев, – написала Екатерина Мизулина.

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