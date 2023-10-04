Актер из “Тихого Дона” Зубенко умер от последствий тяжелой болезни
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Российское киносообщество потрясено известием о трагедии. Сообщается, что скончался актер кино и театра Сергей Зубенко. Режиссеру был 61 год.
По информации “Общественной службы новостей”, причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь. Стоит отметить, что наибольшую известность артисту принесли роли в многосерийном фильме “Тихий Дон” и сериале “Ненастье”.
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