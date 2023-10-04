 

Воробьев объявил, что новый путепровод в Раменском будет открыт досрочно к осени 2024 года

04.10.2023, 14:55, Новости дня
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Губернатор отметил, что место возле “Быково” считается одним из наиболее перегруженных – пробки там растягиваются на 2-3 километра в часы пик.

“Поэтому мы обратились в федеральное правительство с просьбой поддержать нас и построить тут, а также в Аникеевке, Опалихе и Апрелевке, где проходит МЦД и трафик оживленный, современные и комфортные эстакады”, – заявил он.

Отмечается, что длина путепровода в Быково составляет 382 метра, а с учетом подъездов и съездов – 1,2 километра.

Эстакада уже находится на финальной стадии строительства – завершено возведение всех опор и перемещение пролетного строения над железнодорожными путями.

Директор филиала “ДиМ” – Мосотряд-125, Игорь Череугин отметил, что объект представляет собой сложную конструкцию, пересекающую железнодорожные пути под большим углом. Но, поскольку основная и наиболее трудоёмкая часть работ уже выполнена, сдача путепровода в эксплуатацию возможна уже в следующем году. Осталось только завершить монтаж.

Местная жительница Ирина Глушко подчеркнула, что путепровод в Быково является важным объектом для всех жителей этого района, особенно учитывая запуск МЦД-3.


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