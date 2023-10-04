 

Собянин рассказал об интересных проектах благоустройства на востоке Москвы

04.10.2023, 13:45, Новости дня
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О самых интересных благоустроенных объектах в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В районе Косино-Ухтомское привели в порядок парк рядом со Святым озером. Там появились обустроенные маршруты, новое освещение, современные детские и спортивные площадки. Лесную зону оставили нетронутой.

На поляне в северной части парка установили шезлонги. Там можно спокойно отдохнуть и заняться йогой.

Для детей установили игровую площадку с веревочным городком и комплексом в виде корабля. Для любителей экстремальных видов спорта доступны памп-трек и скейт-парк, а поклонники велоспорта могут покататься по периметру парка.

Благоустроена прибрежная зона у Белого и Черного озер. На месте старового футбольного поля появился спортивный кластер с многофункциональными площадками. Все желающие могут поиграть в волейбол, баскетбол и теннис.

Со стороны Заозерной улицы обустроена пляжная зона с шезлонгами. Между озерами проложили пешеходный маршрут и обновили смотровую площадку.

Благоустройство прошло и в парковой зоне вблизи улицы Медведева. Там реконструировали пешеходные мосты через реку Рудневку. На границе природной территории привели в порядок существующие детские и спортивные площадки и обустроили новые.

Ранее мэр Москвы рассказал о проектах благоустройства в центре Москвы. В порядок привели участки Цветного бульвара у входа в метро и перед цирком Никулина. Преобразился квартал в границах улиц Мытная, Хавская и Конного переулка, а в Хамовниках привели в порядок квартал с пятью дворами.


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