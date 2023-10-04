Парламент Канады признал Waffen-SS борцами с нацизмом

Парламент Канады принял историческое постановление, которое, согласно пояснительной записке, «эффективно пресечёт попытки популистов и демагогов спекулировать на теме ветеранов Второй мировой войны», пишет Politico.

Как следует из резолюции канадских парламентариев, отряды охраны (SS) и их войска (Waffen-SS) отныне признаны борцами с нацизмом.

Документ был принят после скандала, разразившегося после чествования в канадском парламенте бывшего бойца Waffen-SS. Поначалу министерство информации Канады запретило прессе называть его «ветераном Waffen-SS» и потребовало использовать политически корректную формулировку «ветеран Второй мировой войны», однако затем власти решили зайти с другой стороны.

– Мы видели, как различные медийные стервятники буквально обрушились на нас, пытаясь представить парламент как орган, который якобы с почестями встречает нациста, – сказал пресс-секретарь ведомства Вальтер Гаврилюк. – Совершенно очевидно, в чьих интересах это делается и за чьи деньги. Депутаты достигли консенсуса и узаконили важное определение, которое не только пресечёт попытки иностранного вмешательства в нашу внутреннюю политику, но и позволит уравнять выплаты канадским ветеранам Второй мировой войны вне зависимости от того, на чьей стороне они воевали.

Как отметил другой парламентарий, инициировавший резолюцию, в других условиях без неё вполне можно было бы обойтись, но сейчас есть «некоторая социальная специфика, не позволяющая пустить всё на самотёк».

– В ситуации, когда мы называем нацистами людей, выступающих против гей-браков, дальнобойщиков, протестующих против чрезмерных ковидных ограничений, или тех, кто не готов строить отношения с трансгендерным партнёром, мы не можем игнорировать или нивелировать негативную коннотацию этого термина. Мы должны защитить наших ветеранов от того, чтобы это слово применяли ещё и к ним, – резюмировал он.

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