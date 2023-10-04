Мнение: ВТБ выделит деньги на освоение Юпитера?

Глава ВТБ Андрей Костин приехал в Елабугу, в провинциальный город в Татарстане. Приехал не просто так, а на торжественную церемонию открытия штаб-квартиры колледжа «Алабуга Политех» – 18-этажного здания в форме пирамиды, возведенного в чистом поле.

Банкира встретили студенты колледжа в серых футболках и толстовках с надписями «Луны Юпитера, мы идем» и «Курчатов, Королев и Сталин живут в твоей ДНК».

Через 25 лет, в 2048 году «Алабуга» планирует запустить экспедицию к спутникам Юпитера.

На крыше штаб квартиры колледжа уже установили макет ракеты, который полетит к Юпитеру.

Подготовку к космической экспедиции «Алабуга» начала с того, что напротив офиса Илона Маска в Лос-Анджелесе установила билборд с надписью «Как насчет спутников Юпитера?».

Сколько потребуется денег на полет и освоение спутников Юпитера, уже подсчитали. Для развития тяжелой промышленности на спутнике Юпитера Ио понадобится 121 трлн рублей, для сельского хозяйства на спутнике Европа — 114 трлн рублей, для развития биотехнологического центра исследований и разработок на спутнике Каллисто нужно 176 трлн рублей, а для создания космических хостелов на спутнике Ганимед нужно 80 триллионов.

Деньги попросили у главы ВТБ Андрея Костина.

Гендиректор ОЭЗ «Алабуга» Шагивалеев доложил банкиру: «Просим дать нам стратегические ориентиры на 25 лет вперед. Андрей Леонидович, просим рассмотреть такой финансовый эффект, инвестиции в совокупности составят 491 триллион рублей. Просим рассмотреть. Налоговые поступления за 25 лет составят 625 триллионов рублей. Будет создано 40 миллионов рабочих мест» (отсюда).

Шагивалеев заверил Костина, что если тот даст денег, ОЭЗ «Алабуга» станет особой экономической зоной №1 в Солнечной системе.

Вот мне интересно, даст денег глава ВТБ Андрей Костин? Или пожадничает, потому как пока не умеет мыслить так глобально, как мыслят в Елабуге?

Фотографии отсюда

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