Япония выделила компании Micron $1,3 млрд для производства передовых микрочипов

Власти Японии решили выделить компании Micron Technology субсидии в размере $1,3 млрд для создания передовых микрочипов на заводе в Хиросиме, пишет Bloomberg. Этот шаг обусловлен стремлением поддержать разработку новых технологий, которые будут использоваться в современных центрах обработки данных, системах искусственного интеллекта и автономном вождении.

Японский министр экономики Ясутоси Нисимура пояснил, что средства правительства будут направлены на приобретение голландского оборудования для фотолитографии в глубоком ультрафиолете. Это оборудование необходимо для производства передовых микрочипов, производство которых планируется начать уже в 2025 году.

Решение Micron Technology вложиться в японский рынок связано с рисками, связанными с ее деятельностью в Китае, власти которого заявили, что продукция американской компании может представлять угрозу для национальной безопасности.

На следующей неделе в Китае ожидается визит делегации сената США, которая планирует провести встречу с главой страны Си Цзиньпином. Одной из ключевых тем обсуждения на встрече будет деятельность компании Micron Technology и юридические претензии со стороны Пекина.