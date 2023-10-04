 

Никита Михалков снял фильм «Матрёшка» о победе традиционных ценностей во всём мире

04.10.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Режиссёр Никита Михалков завершил съёмки актуального фильма «Матрёшка».

Как следует из анонса на сайте Фонда кино, лента расскажет о мире игрушек – «царстве традиционных ценностей», где все жители следуют «Домострою», почитают мужа, Бога и Президента.

Барби по-русски– Время в этом фильме как будто остановилось в XVI столетии – золотом веке, царствии великого русского царя Иоанна, когда мир был чище и добрее, когда брат любил брата, когда купец дружил с опричником, а крестьянин исправно платил оброк, – говорит сам автор фильма.

По замыслу Михалкова, главные герои – Матрёшка и её муж Ванька-Встанька – вместе со своими шестью детьми отправляются в Лос-Анджелес 2020-х годов, где царят феминизм, диктатура демократов, расизм, терпимость к трансгендерам и толерантность к темнокожим бандитам. Главные герои помогут американцам вспомнить свои корни и избавиться от порока – феминистки вновь отправятся варить борщ, индейцы прекратят «качать права» и вернутся в резервации, а усиленная полиция положит конец вольготному разгулу «людей цвета» на улицах.

– Американцы с нетрадиционной ориентацией тоже посмотрят на красавицу-Матрёшку, увидят, что такое русская чистота и навек позабудут об это скверне, этой радужной звенящей пошлости. И пойдут сдаваться в полицию, – добавил Михалков.

Выпуск эпопеи поможет освоить до 500 млн бюджетных рублей, привлечёт внимание мира к отечественному кинематографу и станет важным инструментом в борьбе за традиционные ценности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Детенышам белого медведя становится все труднее выживать из-за изменения климата

06.10 / Древние европейцы практиковали каннибализм

06.10 / Загадочная болезнь парализует конечности школьниц в Кении

06.10 / В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога

06.10 / Ученые обнаружили лекарство от таких эпидемий, как COVID-19

06.10 / В Сибири началось тестирование отечественной мРНК-вакцины против мышей

06.10 / Ученые из Гарварда создали водонепроницаемый металл

06.10 / Распространенная ошибка: неожиданные привычки в еде могут привести к ожирению

06.10 / Отец с сыном спасли попавшего в беду оленя

06.10 / Китайский преемник”Хаббла”выйдет на орбиту в следующем году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика