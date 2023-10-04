Никита Михалков снял фильм «Матрёшка» о победе традиционных ценностей во всём мире

Режиссёр Никита Михалков завершил съёмки актуального фильма «Матрёшка».

Как следует из анонса на сайте Фонда кино, лента расскажет о мире игрушек – «царстве традиционных ценностей», где все жители следуют «Домострою», почитают мужа, Бога и Президента.

– Время в этом фильме как будто остановилось в XVI столетии – золотом веке, царствии великого русского царя Иоанна, когда мир был чище и добрее, когда брат любил брата, когда купец дружил с опричником, а крестьянин исправно платил оброк, – говорит сам автор фильма.

По замыслу Михалкова, главные герои – Матрёшка и её муж Ванька-Встанька – вместе со своими шестью детьми отправляются в Лос-Анджелес 2020-х годов, где царят феминизм, диктатура демократов, расизм, терпимость к трансгендерам и толерантность к темнокожим бандитам. Главные герои помогут американцам вспомнить свои корни и избавиться от порока – феминистки вновь отправятся варить борщ, индейцы прекратят «качать права» и вернутся в резервации, а усиленная полиция положит конец вольготному разгулу «людей цвета» на улицах.

– Американцы с нетрадиционной ориентацией тоже посмотрят на красавицу-Матрёшку, увидят, что такое русская чистота и навек позабудут об это скверне, этой радужной звенящей пошлости. И пойдут сдаваться в полицию, – добавил Михалков.

Выпуск эпопеи поможет освоить до 500 млн бюджетных рублей, привлечёт внимание мира к отечественному кинематографу и станет важным инструментом в борьбе за традиционные ценности.

—