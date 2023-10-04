 

Ушла в работу: Как жена справляется с болезнью Игоря Николаева

04.10.2023, 11:30, Разное
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По словам певицы, отвлечься от переживаний за мужа, второй раз за год оказавшегося на больничной койке, она смогла благодаря работе, сообщает телеканал “360”. Именно в тот момент, когда Игорь Николаев находился на операционном столе, его жена была занята на съемочной площадке сериала “Детектив на все руки — 2”.

На днях Юлия Проскурякова опубликовала пост на своей странице в соцсети, где благодарит партнеров по съемкам за прекрасное отношение и понимание. По ее словам, время съемок в сериале подошло очень вовремя, иначе она бы просто не справилась со свалившемся на нее волнением.

“Этот проект очень вовремя состоялся в моей жизни”, — подчеркнула актриса.

О близких отношениях Игорь Николаев и Юлия Проскурякова объявили в 2008 году в эфире программы “Пусть говорят” на Первом канале. Через два года пара узаконила отношения, а в 2015 году у них ролась дочка Вероника.

В начале 2023 года Игорь Николаев пережил обширный инфаркт, который стал уже третьим в жизни продюсера, 15 сентября же он был госпитализирован в реанимационное отделение одной из московских больниц с признаками четвертого, а 19 ему сделали операцию на сердце. Отметим, что незадолго до происшествия музыкант чувствовал себя хорошо.

Вскоре после операции Николаева выписали, однако настоятельно рекомендовали оставаться дома и ограничить общение с посторонними лицами, ведь после хирургического вмешательства иммунитет продюсера ослаблен, а сейчас как раз участились случаи заражения коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Как говорят его близкие, певец совершенно не упоребляет алкоголь и поддерживает форму игрой в теннис.


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