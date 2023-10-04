 

Поргина готова потратить на дом-музей Караченцова стоимость элитной квартиры

04.10.2023, 11:30, Разное
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Строительство предполагают начать будущей весной, план здания уже готов и подразумевает очень серьезные расходы. К счастью, в реализации проекта поучаствует сын Николая Караченцова Андрей. По словам Людмилы Поргиной, предварительно стоимость дома-музея составляет около 30 миллионов рублей, при этом актриса уверена, что цена будет только увеличиваться, однако это ее не пугает.

“Мы должны оставить память о Коле”, — объясняет вдова.

В свое время актер увлекался приобретением антикварной мебели, а кроме того от него осталась хорошая коллекция картин — все это планируют разместить в будущем музее. Кроме того, Поргина хранит очень много старых фотографий актера. Она утверждает, что возьмет все дело под личный контроль: по ее словам, сейчас ее здоровье в порядке, и она полна сил.

Несколько лет назад актриса перенесла операцию на ногах вследствие полученной травмы и долго восстанавливалась с помощью спиц и штифтов. Сейчас Людмила Поргина уже в полной мере оправилась от нее и теперь постоянно двигается — например, посещает театры и кино в компании внуков.

Недавно у артистки возник конфликт с директором “Ленкома Марка Захарова” Марком Варшавером: худрук был очень недоволен постоянными больничными Поргиной, а кроме того обвинял ее в клевете — вдова Караченцова утверждала, что тот не утверждает ее на нормальные роли. Режиссер настаивает, что платит ей зарплату и надбавку за каждое участие в массовке. Людмила Поргина почти уволилась, но в последний момент, к счастью, конфликт удалось погасить.


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