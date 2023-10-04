Доктор Конев назвал онемение одним из главных признаков инсульта

Кардиолог Юрий Конев рассказал о важном признаке инсульта, острого нарушения мозгового кровообращения, который может иметь серьезные последствия. Один из наиболее заметных симптомов этого заболевания является онемение.

По словам доктора, в случае инсульта человек может потерять чувствительность в конечностях. Также он может заметить, что некоторые части его лица стали онемевать, что приводит к асимметрии.

Конев подчеркнул, что одним из характерных признаков инсульта является невозможность закрывания глаз (часто одного глаза) при онемении лица. Он также предложил простой способ проверки: попросите человека надуть щеки, и если одна из щек “парусит” и не надуется, это может быть серьезным признаком инсульта.

Знание этой информации очень важно для быстрого выявления инсульта и своевременного предоставления медицинской помощи. Важно помнить, что инсульт – это состояние, требующее немедленного вмешательства, так как он может иметь летальный исход.