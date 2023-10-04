 

Доктор Конев назвал онемение одним из главных признаков инсульта

04.10.2023, 11:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кардиолог Юрий Конев рассказал о важном признаке инсульта, острого нарушения мозгового кровообращения, который может иметь серьезные последствия. Один из наиболее заметных симптомов этого заболевания является онемение.

По словам доктора, в случае инсульта человек может потерять чувствительность в конечностях. Также он может заметить, что некоторые части его лица стали онемевать, что приводит к асимметрии.

Конев подчеркнул, что одним из характерных признаков инсульта является невозможность закрывания глаз (часто одного глаза) при онемении лица. Он также предложил простой способ проверки: попросите человека надуть щеки, и если одна из щек “парусит” и не надуется, это может быть серьезным признаком инсульта.

Знание этой информации очень важно для быстрого выявления инсульта и своевременного предоставления медицинской помощи. Важно помнить, что инсульт – это состояние, требующее немедленного вмешательства, так как он может иметь летальный исход.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Детенышам белого медведя становится все труднее выживать из-за изменения климата

06.10 / Древние европейцы практиковали каннибализм

06.10 / Загадочная болезнь парализует конечности школьниц в Кении

06.10 / В чем подвох с мужчинами у Клавы Коки: мнение психолога

06.10 / Ученые обнаружили лекарство от таких эпидемий, как COVID-19

06.10 / В Сибири началось тестирование отечественной мРНК-вакцины против мышей

06.10 / Ученые из Гарварда создали водонепроницаемый металл

06.10 / Распространенная ошибка: неожиданные привычки в еде могут привести к ожирению

06.10 / Отец с сыном спасли попавшего в беду оленя

06.10 / Китайский преемник”Хаббла”выйдет на орбиту в следующем году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика