Представлен смартфон Samsung Galaxy S23 FE с чипом Exynos 2200 за $600

Samsung представила свой последний смартфон Galaxy S23 FE Fan Edition, предназначенный для фанатов марки. Устройство предоставляет пользователю аналогичные камеры и дизайн базовой модели серии S23 и также оснащено фирменным чипом Exynos 2200.

Смартфон Galaxy S23 FE оснащен 6,4-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц. Экран также поддерживает технологию Vision Booster, которая автоматически адаптирует изображение к условиям освещения. Корпус устройства защищен закаленным стеклом Gorilla Glass 5 спереди и сзади, а рамка выполнена из алюминия. Кроме того, смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Производительность устройства зависит от региона и может быть обеспечена чипами Snapdragon 8 Gen 1 или Samsung Exynos 2200. Оперативная память составляет 8 ГБ, а встроенной памяти доступно 128 или 256 ГБ.

Основная камера Galaxy S23 FE состоит из трех модулей: основного с разрешением 50 Мп, 12-мегапиксельного ультраширокоугольного и 8-мегапиксельного телеобъектива с трехкратным оптическим зумом. Спереди установлена селфи-камера с разрешением 10 Мп.

Новинка оснащена аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки на 25 Вт. Также имеется возможность беспроводной зарядки, хотя точная мощность не уточняется.

Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 13 и фирменной оболочкой One UI 5.1. Samsung обещает предоставлять обновления операционной системы для Galaxy S23 FE в течение четырех лет и обеспечивать устройство патчами безопасности в течение пяти лет.

Продажи нового смартфона начнутся 26 октября. Базовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти будет доступна в США по цене $600.