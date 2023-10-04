Российские чиновники старшего поколения пожаловались на отказ Китая их впускать за «предательство народа СССР»

Многие российские чиновники и топ-менеджеры старше 50 лет не могут попасть в Китай из-за включения их в чёрный список «предателей народа СССР». Соответствующий перечень ведётся китайскими спецслужбами с начала 1990-х годов – госбезопасность отслеживает контакты граждан КНР с этими россиянами.

Проблема существует уже давно – так, ещё в середине 2000-х китайцы не пустили в страну одного из бывших секретарей Бориса Ельцина, а в 2009 году арестовали прибывшего с туристическим визитом управленца из «Интер РАО» Егора Лямина и дали ему 12 лет за хищение социалистической собственности (в Китае это преступление считается экстерриториальным и не имеет срока давности). Лишь через год дипломаты добились его экстрадиции для отбывания наказания в России, причём на территории РФ он был сразу же отпущен по состоянию здоровья.

Как пишет газета «Коммерсант», в связи с активизацией процесса импортозамещения представители крупных компаний и чиновники зачастили в Китай – по подсчётам Минпромторга, в этой стране производится 82% импортозамещённых отечественных изделий, а остальные собираются из китайских компонентов. Но оказалось, что в Поднебесной рады далеко не всем – с апреля 2022 года насчитывается уже 172 случая отказа в визе гражданам России.

– Вопиюще то, что из всех этих случаев примерно каждый третий отказ – это отказ не рядовым гражданам, а уважаемым людям, занимавшим в прошлом и занимающим сейчас не последние посты, в том числе действующим чиновникам, – рассказал анонимный источник в правительстве. – Было уже несколько попыток донести по линии МИД и по другим каналам о том, что вот такие демарши категорически недопустимы с нашей точки зрения, с точки зрения традиций, авторитетов, уважения, но в Пекине это просто игнорируют и продолжают ставить людей в неловкое положение.

Другой собеседник говорит, что «у китайцев там не папочки уже, а электронные дела, которые ведутся много лет».

– Специфика страны в том, что у них болезненное отношение к отдельным историческим событиям, – поясняет он. – Не так давно гость с нашей стороны, советник генерального [директора] одной из госкорпораций, получил отказ с неадекватной формулировкой «За предательство народа СССР». Стали выяснять, не ошиблись ли наши партнёры годом, не перегрелись ли там, а они целое досье высылают: поддержал тех-то, приватизировал такие-то заводы, даже сожжённый партбилет коротко отметили. Безумие полное.

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