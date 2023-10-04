Стало известно о самочувствии Бари Алибасова после операции

Помощница Елена утверждает, что теперь продюсер вынужден придерживаться особого режима, сообщает Пятый канал. После того, как он вновь угодил на операционный стол, ему необходимо серьезно ограничивать себя в питании и усиленно заниматься лечебной физкультурой. Тем не менее, иногда Бари Алибасов все же может дать себе поблажку.

К счастью, руководителя группы “На-на” не оставляют одного родные и близкие, которые всячески поддерживают продюсера в процессе его восстановления. Для более эффективной постоперационной реабилитации в его занятиях лечебной физкультурой сделан особый упор на спину и ноги. Чтобы выполнять упражнения, Алибасов приобрел комплексный тренажер.

Помощница артиста подчеркивает, что Бари Алибасов является очень дисциплинированным пациентом и выполняет все предписания врача, не обращая внимания на то, нравятся ему новые правила игры или нет — надо, значит, надо. Отметим, что занятиями ЛФК продюсера руководит внучка его сожительницы Лидии Федосеевой-Шукшиной, Анна.

Комплекс упражнений еженедельно корректируется в зависимости от состояния Бари Алибасова, занятия же предписывается выполнять ежедневно. И если в отношении физических нагрузок артист четко следует назначениям, то относительно диеты он все же иногда может себе позволить некоторые отступления от правил. По словам помощницы Елены, Бари Каримович все-таки не может себе отказать в жареной картошке.