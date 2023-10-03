 

Во время прогулки с собакой женщину начал преследовать волк

03.10.2023, 6:45, Разное
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В Латвии женщина пережила ужасное событие. Во время прогулки в лесу со своим пёсиком, она и её домашнее животное стали объектом преследования хищника – волка. Как заверили эксперты, такие случаи нередки, но хищников волнует вовсе не человек, а как раз собака. Ведь привычные для нас сейчас питомцы являются добычей для них.

Видео с волком на лесной тропинке было снято в Видземе. На записи видно, как волк преследует человека по дороге. Автор публикации решил не давать комментариев по поводу произошедшего, однако она вызвала бурную реакцию в социальных сетях.

Следует отметить, что в подобных ситуациях люди зачастую не знают, как поступить и начинают испытывать страх перед посещением леса. Эксперт по хищникам отметил, что возможно волк ещё молодой и вовсе не хотел нападать, а просто желал познакомиться с гуляющей женщиной и её песиком.

Ранее “Дни.ру” писали, что В Лондоне состоялся посвященный королеве Елизавете II парад корги.


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