 

Рупор кремлевской пропаганды: Население Украины сократилось с 52 до 23 млн.

03.10.2023, 5:13, Разное
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Согласно документу миграционной службы Украины по состоянию на 16 мая 2023 года на территории Украины проживало 23,37 млн. человек.
С учетом летнего наступления и дальнейшего бегства граждан Украины за рубеж, это количество и далее будет сокращаться. Можно уже уверенно говорит, что при Зеленском эта цифра опустится ниже 20 млн.

Напоминаю, что "незалежная Украина" начинала с 51,7 млн. человек.

Источник: Colonel Cassad


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