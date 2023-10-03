 

Пытался помочь: бегемот атаковал смотрителя зоопарка – видео

03.10.2023, 4:37, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С виду бегемоты кажутся милыми и безобидными, правда это только на первый взгляд. Несмотря на свой медлительный облик, они являются одними из самых опасных животных в Африке. От их нападений статистически гибнет значительно больше людей, чем от нападений львов, буйволов или леопардов.

На днях в Сети распространилось страшное видео. Работник экологического парка Чанша в провинции Хунань вошел в вольер с целью кормить животных, и увидел, что два бегемота вступили в борьбу друг с другом. Мужчина попытался помочь им и вмешался в их битву, но один из яростных гиппопотамов напал на него.

Служащему зоопарка удалось избежать опасности, когда бегемот на короткое время оставил его в покое, чтобы перекусить растительностью. В этот миг смотрителю удалось быстро покинуть место происшествия. Посетители зоопарка криками пытались отогнать животное, а после того, как гиппопотам отошел от мужчины, они выдохнули.

Ранее “Дни.ру” опубликовали видео, как пожарному из США удалось запечатлеть момент нападения львов на слоненка.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Дизайнер предостерегла от экономии на строительной бригаде во время ремонта

03.10 / Сказка о золотой рыбке: как Меган Маркл захотела стать президентом

03.10 / Украинка Анна Асти стала россиянкой

03.10 / Родной человек не явился на открытие памятника Моисееву: почему

02.10 / В России заметили снижение цен на бензин: где и на сколько

02.10 / Резкий отказ от алкоголя смертельно опасен: почему

02.10 / Воробьев объявил о запуске сервиса по привлечению бизнеса в индустриальные парки Подмосковья

02.10 / Наказанные за махинации Дрожжина и Цивин требуют от семьи Баталова квартиру

02.10 / Егор Крид наказал журналистов за ложь: подробности

02.10 / Мечтающую родить сына Боню предостерегли: Испортится кровь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика